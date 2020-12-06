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"Он ангел-хранитель": стала известна личность героя, спасшего девушку от похитителей в Дагестане

Им оказался сотрудник республиканского муфтията Усман Шейхов
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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За благородный поступок Усмана Шейхова наградили на работе

За благородный поступок Усмана Шейхова наградили на работе

Раскрыта личность героя, который спас девушку от похитителей в Дагестане. Им оказался сотрудник отдела просвещения при муфтияте Дагестана Усман Шейхов.

- Я посещаю школы и учебные заведения для просветительской деятельности. В этот день у меня была очередная лекция в колледже. По дороге я увидел, как группа молодых людей пытались украсть девушку. Мимо чужого горя я не мог пройти, - цитирует слова Шейхова муфтият Дагестана.

По словам мужчины, случай произошел три дня назад в Хасавюрте. Парни на "Приоре" решили украсть девушку с целью жениться на ней. Она, по всей видимости, этого не хотела и всячески упиралась. Помогала ей подруга, но трое мужчин оказались сильней и почти затащили невесту в машину. В критический момент подоспел Усман Шейхов, который оттолкнул молодых людей и дал одному из них пощечину.

- Свой поступок я героическим не считаю. Так должен был поступить каждый верующий человек.

Однако для девушки этот инцидент мог дорого стоить. После кражи, как правило, невесты не отказываются от предложения женитьбы. В противном случае их будут считать порочными.

- Я хочу поблагодарить Усмана за то, что он заступился за нашего ребенка, - говорит мать девушки. - После инцидента я его назвала ангелом-хранителем нашего ребенка. В наши дни такой поступок можно считать поистине героическим.

За подвиг Усмана Шейхова наградили и подарили памятный аксессуар.

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