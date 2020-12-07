"Бил и смотрел только на нее": медсестры отбили коллегу от мужа с ножом

Медсестер наградили медалями СКР. Фото: СКР по СК

В Ессентуках две медсестеры - Виктория Захаркина и Раиса Самойлова - отбили коллегу от вооруженного мужчины. Инцидент попал на видео.

ЧП случилось 23 июля в медицинском центре "Юность". В клинику вошел мужчина, который приходился мужем одной из работниц. От гостя разило перегаром. И в таком состоянии тот был довольно часто, отмечает Виктория Захаркина.

- Он попросил, чтобы я позвала его жену Илону, - рассказывает она. - Без какой-либо мысли я позвонила ей. Никогда бы не подумала, что то, что случилось дальше, вообще могло произойти.

Через пару минут медсестра спустилась в компании коллеги Раисы Самойловой. Супруги разводились, и Илона полагала, что разговор наверняка будет тяжелым. Поначалу все шло нормально, но потом мужчина достал нож.

- Муж начал бить коллегу ножом. Несмотря на то, что мы с Раисой его отталкивали и заслоняли ее. Она кричала: "Помогите!", - а он все время смотрел на жертву и бил. Даже когда она упала - он продолжал, не останавливался. Долго это происходило.

На теле пострадавшей обнаружили более 10 ударов по разным частям тела. Мужчина остановился только тогда, когда у него выпал нож. Медсестры быстро подхватили и спрятали его.

- Когда мы его обезоружили, он стоял недалеко, просто наблюдал, что она делает. А она в крови, ничего не может сказать. Потом стал сыпать угрозы. Я так поняла, не хотел разводиться, не хотел отпускать.

К месту прибежали врачи и другие медсестры. Сотруднице перевязали раны, поставили капельницу. Своевременная медпомощь помогла пострадавшей дожить до приезда "неотложки". А нападавшего спустя минуту-другую вывела охрана.

В тот же день мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Расследование еще идет, но скоро оно закончится и обвиняемый предстанет перед судом, отмечают в пресс-службе следственного управления СКР по Ставрополью.

Жертве нападения сейчас ничто не угрожает. Викторию и Раису за спасение коллеги наградили медалями Следственного комитета России "Доблесть и отвага".

Виктория Захаркина и Раиса Самойлова, как и все герои, свой поступок особенным не считают. Фото: СКР по СК

- Вы совершили поистине героический поступок. Рискуя собственными жизнями, проявив решительность, смелость и силу духа, Вы, две хрупкие женщины, обезвредили мужчину с ножом и предотвратили совершаемую им расправу над беззащитной женщиной. Вы спасли жизнь своей коллеге, ставшей жертвой преступного посягательства, - отметил глава следственного управления СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов.

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