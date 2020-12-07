В Ставропольском филиале РАНХиГС рассказали о всероссийском конкурсе «Цифровой Прорыв 2020»

Долгополов Кирилл принял участие в качестве эксперта финала Всероссийского конкурса «Цифровой Прорыв 2020». За значительный вклад в проведение масштабного соревнования для профессионалов в сфере цифровой экономики – «Цифровой прорыв» он отмечен благодарственным письмом от руководителя проектного офиса Конкурса «Цифровой прорыв».

Конкурс нацелен на развитие IT-специалистов и команд, способных к созданию и внедрению цифровых продуктов.

- Благодаря конкурсу каждый конкурсант получит возможность определить для себя новые карьерные возможности и стать частью активного ИТ-сообщества страны, а также решить реальные задачи бизнеса и государства и получить предложения на разработку и внедрение ИТ-продуктов. Цифровой прорыв 2020 ставил перед собой актуальные задачи развития цифровых продуктов, сформированных в формате кейсовых заданий от представителей органов власти и корпоративных партнеров конкурса. Всесторонняя поддержка командам на очных этапах конкурса была обеспечена за счет коллаборации гуру индустрии, профильных экспертов организаций-партнеров, а также бизнес-трекеров, призванных помочь в формировании команд на площадке хакатона, - прокомментировал Долгополов Кирилл, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.