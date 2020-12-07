В Дагестане чиновника отстранили от работы за посты в Telegram

Уллубий Эрболатов. Фото: пресс-служба Народного собрания Республики Дагестан

Начальник информационно-аналитического отдела аппарата Народного собрания Дагестана Уллубий Эрболатов отстранен от работы за посты в Telegram. Чиновник критиковал некоторые решения, а также сделал сомнительное заявление в адрес христиан.

Как сообщается на сайте региональной думы, Эрболатов «допустил публичные высказывания и оценку в отношении деятельности органов государственной власти». Тем самым глава пресс-службы нарушил установленные требования. Он отстранен от должности на время проведения служебной проверки.

По сведениям источников, Эрболатов вел свой канал в Telegram. Стиль канала был достаточно сдержанным. Однако автор публикаций, порой, выражал собственное мнение и комментировал неоднозначные темы. Например, эпидобстановку в регионе или болезнь врио главы республики.

Кроме того, Эрболатов на своей странице в Facebook достаточно резко критиковал высказывания христианских священнослужителей, отрицавших возможность заражения коронавирусом через общую чашу для причастия.

Отметим, что после закрытия листа нетрудоспособности и окончания проверки будет решаться вопрос об окончательном освобождении Эрболатова от должности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Похищение ради выкупа или воздействия»: пропал брат руководителя администрации главы Дагестана

Брат руководителя администрации главы Республики Дагестан Алексея Гасанова бесследно пропал. Виталия Гасанова не видели уже почти трое суток. Среди версий похищение ради выкупа или воздействия на влиятельного родственника (подробности).