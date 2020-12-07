«Похищение ради выкупа или воздействия»: пропал брат руководителя администрации главы Дагестана

Василий Гасанов Фото: СОЦСЕТИ

Брат руководителя администрации главы Республики Дагестан Алексея Гасанова бесследно пропал. Виталия Гасанова не видели уже почти трое суток. Среди версий похищение ради выкупа или воздействия на влиятельного родственника.

Сообщается, что Виталий Петрович вышел из дома, находящегося в районе Кривой балки в окрестностях Махачкалы 4 октября. На часах было в районе 4-5 вечера. Мужчина был одет в черную кожаную куртку с бежевым меховым воротником, черно серые-джинсы, коричневые ботинки и серую клетчатую байковую рубашку

– Ведутся поиски мужчины, – заявил источник в правоохранительных органах. – На данный момент среди версий, в том числе, похищение ради выкупа или воздействия на родственников.

О пропаже отца 6 декабря в полицию заявил Али Гасанов. К тому моменту сын уже двое суток не мог дозвониться до отца. В беседе с «Комсомолкой» мужчина не смог пролить свет на исчезновение близкого.

– Пропал 4 декабря, никаких версий нет у нас. По поводу похищения ничего не знаем. Очень надеемся, что отца скоро найдут, – сказал «КП - Северный Кавказ» Али Гасанов.

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