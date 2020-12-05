«Отхлестал жениха и отбил невесту»: в Дагестане случайный прохожий спас девушку от замужества

Фото: кадр видео

В Дагестане случайный прохожий отхлестал по лицу жениха и отбил невесту у троих похитителей. Трое молодых людей по древней горской традиции пытались украсть девушку, чтобы убедить ее выйти замуж за одного из них. ЧП произошло в городе Хасавюрт и попало на видео.

Как считают местные жители и пользователи соцсетей, девушка явно не стремилась под венец. Вполне возможно, что кавалер не был ей мил. Но молодой человек не смирился с отказом и решил заставить возлюбленную выйти за него, украв ее и привезя в отчий дом. Отметим, что по традиции девушек, увезенных и давших отказ все равно считают «порченными». Поэтому горянки гораздо реже говорят «нет», уже будучи похищенными.

К счастью, не самая добропорядочная затея с треском провалилась. Когда «Приора» остановилась рядом с вожделенной красавицей, её долго не могли запихать внутрь – подруга девушки всеми силами отбивала ее у похитителей. Драка привлекла проезжающих мимо автомобилистов.

Первый мужчина не решился вмешаться, а вот второй водитель выбежал и отбил девушку. Неудавшийся герой-любовник попытался возразить ему, однако получил «звонкий чпалах» – кавказскую пощечину. И был отправлен восвояси.

Интересно, что пользователи соцсетей всецело поддержали случайного прохожего.

Девушку у похитителей отбил Усман Шейхов. Его фото с подписью «герой дня» распространилось в социальных сетях республики Фото: СОЦСЕТИ

– Отхлестал жениха и отбил невесту! Поступок настоящего мужчины. Горец должен сначала добиться расположения девушки, а потом уже красть ее! – одобрительно пишут под видео пользователи соцсетей.

Другие предлагают представить, «что было бы, если бы это была твоя сестра или родственница». Люди совершенно уверены: похищать красавиц против их воли – поступок низкий и недостойный настоящего джигита.

– Заяву на них нужно, чтоб всем срок дали. Пусть своих близких похищают, идиоты! – резюмируют пользователи.

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