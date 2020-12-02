«Сходу попер бычить»: боец UFC устроил драку за бутылку спиртного на дагестанской свадьбе

Драка за бутылку. Фото: кадр видео

Боец UFC Гаджимурад Антигулов устроил пьяное побоище за бутылку спиртного на дагестанской свадьбе. По словам очевидцев, спортсмен полез в драку из-за бутылки спиртного, хотя хозяева торжества несколько раз пытались решить проблему мирным путем.

Корнем всех бед стал алкоголь. Благодаря мусульманским обычаям, запрещающим правоверным употреблять спиртные напитки, на свадьбе совершенно не было выпивки. Однако далеко не все гости были согласны с этим. Антигулов с товарищем смогли раздобыть алкоголь и к моменту инцидента уже серьезно выпили. Настолько серьезно, что стали чем-то кидаться в сторону стола, за которым сидели девушки.

Вызывающее поведение не осталось незамеченным организаторами. С ними попытались побеседовать. Попросили убрать бутылку и отказаться от дальнейших возлияний, дабы не случилось беды.

Но никакие просьбы уже не действовали. На кадрах видео из ресторана заметно, что просьбы изрядно утомили пьяных мужчин и они попытались решить вопрос в кулачном бою.

– Я в шоке просто. Одному объяснил. Снова подошел, второму объяснил. А [Антигулов] сходу попер бычить. Начал драться. Расул [пытавшийся их урезонить] тысячу процентов прав был, – рассуждают об инциденте очевидцы.

На кадрах видео заметно, что боец был изрядно пьян и вряд ли смог бы причинить кому-то серьезный вред. Достаточно заметить, что после первого пропущенного удара он свалился, а поднявшись пошел мстить обидчику, вооружившись тарелкой.

Гости мероприятия смогли урезонить дерущихся и инцидент закончился без серьезных последствий, не считая неприятных воспоминаний.

Напомним, что 31-летний Гаджимурад Антигулов является действующим бойцом UFC в полутяжелой весовой категории. На его счету 20 побед и 8 поражений. При чем четыре последних боя спортсмен без шансов проиграл.

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