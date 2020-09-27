«Почему допускают эту дикость?»: неадекватное поведение жениха на свадьбе в Дагестане взбудоражило сеть

Фото: скриншот видео из modniye_dagi

Эта свадьба в Дагестане началась, как и сотни других: жених в классическом костюме, а за ним шлейф шумных друзей, заходят в спальню к невесте.

По классике жанра, он должен был подарить ей букет, сделать памятное фото и выйти вместе с будущей женой к гостям. Однако что-то пошло не так.

В спальню к невесте вальяжно заходит жених, держа руки в карманах, за ним – вереница молодых мужчин. Друзья парня свистят, выкрикивают какие-то фразы, где слышны только «Эй» и занимают спальню невесты.

Сама героиня праздника стоит в углу с покрытым лицом. Жених, размахивая руками, что-то кричит шумной толпе и один из гостей начинает оттачивать перед «братьями» элементы лезгинки.

Фото: скриншот видео из modniye_dagi

После этот танцор бросает на голову невесты денежную купюру и гордо отходит в сторону. Через какое-то время жених словно вспоминает, что пришел не на «проводы друга в армию», а на свою свадьбу и подходит к невесте.

Он обхватывает ее плечи рукой, притягивая к себе, и как ни в чем не бывало продолжает шутить и смеяться с друзьями.

Жители Северного Кавказа забросали это видео комментариями:

- Куда смотрят родители невесты? Это дикое неуважение к ее родителям и к ней. Где мужчины со стороны невесты? Почему допускают эту дикость;

- Я бы не вышла никогда за такого. Такое чудо разве может нравиться девушке?

- Какое твое дело, это их жизнь, как хотят, так и будут себя вести, - отвечает местный житель девушке в комментариях. А после советует «заняться хозяйством»:

- Иди, займись хозяйством, бездельница кнопочная.

Вернемся к поведению жениха. Прославившийся в сети молодой кавказец, созывает друзей для общего фото с невестой. При этом он то подпрыгивает, держась за плечи невесты, то свистит, то размахивает руками, словно «бой победил».

Шумная вереница «друзей-бродяг», как их назвали пользователи сети, становятся вокруг молодоженов для фото. Один из них для эффектного фото, видимо, демонстрирует в руке саблю.

Тем временем в сторонке стоят две девушки, снимая происходящее на мобильный.

- Не хочу даже предполагать, как дома потом он к ней будет относиться, - пишет в комментариях местная жительница;

- Что за понты? Жених, что думает кроме него, никто ещё не женился что-ли?

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что у любого типичного жителя Дагестана есть мечта – достойно женить или выдать замуж дочь.

Местные жители влезают в долги, которые потом выплачивают годами, продают имущество: все лишь бы дорого и богато провести свадьбу. Да так, чтобы все соседки «сдохли от зависти» и на следующий день не говорили, что было хуже, чем у односельчан.

О героях этой свадьбы уже «говорят в сети», распространяя обсуждаемое видео.