"Хасбик, отзовись": полиция проверяет ролик с ребенком, который под смех взрослых стреляет из автомата

Фото: МВД по РД

Полиция Дагестана организовала проверку после ролика, в котором мальчик (ориентировочно, 6 лет) вызывает на бой блогера в теле пятилетнего ребенка Хасбуллу Магомедова. Герой ролик требует отозваться 18-летнего парня и стреляет в воздух из автомата. Будучи при этом в помещении.

- Социальные сети, мобильные телефоны со встроенными камерами и обилие свободного времени - причина многих проблем. Оружие в руках ребёнка и смех за кадром дают основание полагать, что взрослые не осознают всей опасности происходящего, - пишут в пресс-службе МВД по Дагестану.

На Кавказе не впервой видеть ролики, на которых дети орудуют игрушками не по возрасту. Так, например, в июле 2019 года в социальных сетях появился ролик, в котором малыш - ростом с автомат - перезаряжает оружие ногой, чуть не смотря в дуло. Очередь в воздух настолько восхитила взрослых, что зрители переключились с жениха и невесты на него.

Свадебную хронику проверяла Прокуратура Чечни. Точно определить, где все происходит, не удалось. По предварительной информации, это была Ингушетия.

Нередко дети сами страдают от беспорядочной пальбы взрослых. В январе 2019 года, спустя пару минут после наступления Нового года, радостная молодежь под аккомпанемент салюта начала стрелять в воздух. Одна пуля попала в голову 3-летнему Шамилю. Мальчик впал в кому.

А буквально вчера, 25 сентября, в больницу Назрани с пулевым ранением попал 9-летний ребенок. По одной из версий, причина травмы - неаккуратная игра с пневматическим пистолетом.

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