Штраф — 50 тысяч: в Ингушетии запретили роскошные свадебные кортежи и стрельбу

Вырученные со штрафов деньги отдадут малоимущим. Иллюстративное фото
Фото: Андрей КАРА
В Ингушетии ужесточили свадебные правила. Старейшины решили изменить формат проведения некоторых процедур, чтобы уменьшить количество ДТП на дорогах. К таким решениям пришли имамы на сходе в селе Кантышево.
С сегодняшнего дня роскошные свадебные кортежи в Ингушетии запрещены. В колонне могут ехать только четыре машины. В первой старейшины и мулла, которые контролируют скорость. За ними - невеста с сопровождением, третьими идет молодежь. А в четвертой машине родственники хозяина торжества старше 50 лет - они следят за исполнением требований.
За нарушение налагается штраф в 50 тысяч рублей. Его должны выплатить в течение 10 дней закяту [местной общине - прим.ред.]. Если штраф не оплатили, то нарушитель и его семья могут быть отлучены от тейпа и села. Деньги пойдут малоимущим.
- Мы старались проработать каждый момент движения. Если по дороге молодыми людьми из друзей жениха или его родственников будут предприняты попытки примкнуть к колонне, вся процессия остановится и не поедет дальше. И это решение не будет меняться, даже если им придется простоять до самого вечера. Только волевым решением мы сможем что-то изменить в этой ситуации, - добавил имам мечети в селе Кантышево Хамзат Зурабов.
Кроме того, старейшины запретили стрельбу в кортеже.
Всерьез об аварийности свадеб в Ингушетии начали говорить после ужасного ДТП в сентябре. Молодой человек на "ВАЗ-2115" из свадебного кортежа пытался опередить автомобиль, который уже шел на обгон. Для этого он выехал на противоположную обочину, по которой двигался встречный поток. В результате столкновения лоб в лоб с Mercedes погибли трое.
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