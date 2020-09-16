«Привыкайте, либо не смотрите»: фудблогер в никабе будоражит Инстаграм рецептами вкусных блюд

Фото: niqab.sovkusom

«Готовлю из того, что есть в сельском магазине», — уверяет молодая футблогер в никабе по имени Медина. Она, покрывая лицо черной тканью, удивляет подписчиков в Инстаграме рецептами вкусных и легких блюд.

Вот она учит девушек готовить кабачки в кляре, на другом видео – запеканку из зити. Футблогер раскрывает секрет, как сделать, чтобы цвет обычного плова стал аппетитным.

А также как испечь хлеб, как в горной деревне, и как пожарить котлеты, как у бабушки в детстве. Но если рецепты ее блюд некоторым могут показаться незамысловатыми, но сама история героини блога весьма любопытна:

— Я - Медина, русская в исламе. Приняла ислам лет 9 назад. Замуж вышла 6 лет назад. А это значит, что мой муж меня не заставлял и не принуждал принимать ислам и надевать хиджаб. Сама я из Ставрополя, но вышла замуж в Дагестан, высоко-высоко в горы за самого настоящего горца, который любит горы и не переносит город, — рассказывает футблогер.

Фото: niqab.sovkusom

Семья Медины с детьми проживает в дагестанском Ботлихе. Девушка с голубыми глазами делится с подписчиками снимками, на которых она вместе с дагестанскими родственниками супруга любуется горным пейзажем.

Фото: niqab.sovkusom

Также автор блога откровенно рассказывает о своем детстве. Судя по воспоминаниям Медины, оно было нелегким:

— С трёх лет меня воспитывала моя бабушка Люда, мама моего отца. Она добрый человек, без корысти и зависти в сердце. Да, она может за себя постоять, она не лезет за словом в «карман». С ней я не чувствовала себя одинокой. Она дала мне все — воспитание, обеспечение, заботу, защиту, любовь, — пишет она, выкладывая фото с любимой бабушкой.

Фото: niqab.sovkusom

Пока одни подписчики восхищаясь героиней, применяют ее кулинарные советы дома, другие, не скрывая того, критикуют ее «за внешность»:

— Зашла в паблик с рецептами, смотрю там мой рецепт. Почитала комментарии — «Хайп, хочешь готовить, показывай только руки, это палач? «Как страшно, лучше на голую смотреть, чем на такую, аж кушать перехотелось». «Зачем в блогеры подалась,? Сидела бы в своём ауле». «Это кажется мужик, неприятное видео, я сама мусульманка и я в шоке от этой», — рассказывает сама Медина.

Таким недоброжелателям у популярного футблогера есть ответ:

— Вы приняли купальник. Сегодня я здесь, привыкайте к никабу. Да, я не первая транслирую его в соцсетях и дай Аллах не последняя. Привыкайте, либо не смотрите. Быть мне фудблогером в никабе, как бы вы не хотели. Собака лает, караван идёт и будет идти, — уверяет подписчиков Медина.

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