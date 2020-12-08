Поиски брата начальника администрации главы Дагестана завершились трагедией

Виталий Гасанов Фото: СОЦСЕТИ

В Дагестане поиски брата начальника администрации главы и правительства республики завершились трагедией. Тело Виталия Гасанова нашли на берегу водоема рядом с поселком Кривая Балка на окраинах Махачкалы.

Как сообщают источники «КП - Северный Кавказ», мужчина лежал мертвый на берегу водоема, примерно в двух километрах от дома. В его груди торчал нож. Кто мог нанести смертельное ранение и было ли это убийство, пока неизвестно.

Как ранее сообщала «Комсомолка», брат главы администрации Дагестана Алексея Гасанова пропал 4 декабря. Мужчина вышел из дома в поселке Кривая Балка на окраинах Махачкалы и исчез. Спустя два дня о его исчезновении заявил сын Али Гасанов. В беседе с «КП» он отметил, что никаких явных причин для исчезновения отца не видит. Версий произошедшего мужчина не строил.

Правоохранительные органы, в свою очередь, говорили о высокой вероятности совершения преступления. В частности, предполагалось, что Виталия Гасанова могли похитить с целью выкупа или воздействия на влиятельного родственника.

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