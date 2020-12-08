Загрязнения, вирусы и чума: ученый назвал вероятные причины гибели краснокнижных тюленей на берегах Каспия

Погибшая нерпа. Фото: кадр видео из соцсетей

Тридцать тел краснокнижных тюленей у берегов Каспийского моря могут оказаться лишь «верхушкой айсберга», считают ученые. В Дагестан едет специальная комиссия РАН для изучения причин гибели нерпы. Среди основных теорий – вирусные заболевания, загрязнения и даже чума.

«КП - Северный Кавказ» удалось побеседовать с доктором биологических наук, членом-корреспондентом РАН и специалистом в области экологии животных и проблем биоресурсов Прикаспия Магомед-Расулом Магомедовым. Профессор лично прогулялся по берегу моря и увидел тела погибших животных собственными глазами.

– В каждом случае причиной мора выступает какой-то фактор или комплекс факторов. Пока мы имеем только то, что видим: массовая гибель. Насколько массовая, еще предстоит оценить. На участке в 300-350 метров береговой линии, где нет преград для выброса, встречается уже от 5 до 7 мертвых тюленей. Мы не говорим о смерти 30 особей, потому что их может быть гораздо, гораздо больше, – заявил профессор Магомедов.

Мор тюленей породил множество дискуссий и версий. Основными гипотезами были загрязнение акватории сточными водами и гибель тюленей в сетях браконьеров. Однако ученые относятся к распространившимся в соцсетях теориям с иронией: именно эти версии оказались опровергнуты в первую очередь.

– Если говорить прямо и по фактам: смерть из-за локального выброса сточных вод полностью исключена, – рассказал ученый. – Слишком серьезен масштаб происшествия. Также это не объячеивание в сетях браконьеров. Сейчас для них явно не самый лучший сезон – последние месяц-полтора они просто не выходят в море из-за бесконечных штормов. Плюс на коже осмотренных мной особей не было никаких следов повреждений.

В Дагестан уже едет комиссия ученых из центрального института проблем экологии и эволюции РАН. Специалисты возьмут пробы воды и возьмут образцы с погибших особей для лабораторных анализов.

– За весь период двух-трех последних лет тюленя на всем морском побережье Дагестана видели один-два раза. Он практически перестал появляться. Трупы приносит откуда-то с севера, северо-востока. И похоже, что фактор, который на них воздействует, он уже не региональный, а глобальный. Это может быть общее, северо-каспийское загрязнение.

Несмотря на то, что произошедшее в акватории Каспия еще только будут изучать, ученый поделился мыслями по поводу самых вероятных причин смерти тюленей.

– На основе исследований прошлых лет можно сказать, что очень вероятны патологические изменения в иммунной системе. Так, около 20 лет назад уже выявлялось подобное, при чем у 75% особей. Это делает животных более уязвимым к токсикологическому воздействию. Например, нефтяных или химических загрязнений. Могу заметить, что вокруг Каспия пять стран! И если такое загрязнение имело место с одной из сторон, это может стать причиной массового распространения, например, вирусных заболеваний. Нельзя исключать и чуму плотоядных животных – чумку, – заявил Магомед-Расул Магомедов.

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