Три вида физической активности, которые полезны всем

Ходьба - один из самых полезных видов физической активности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Евгений КРИВЕНКО, сердечно-сосудистый хирург Ставропольской краевой клинической больницы:

- Большинство людей уверено, что у них нет времени на спорт, но я считаю, что выкроить время на занятия спортом на самом деле может каждый. Речь не идет о посещении спортзала, о занятиях под руководством тренера, хотя это в идеале. Но ходьба на свежем воздухе в любую погоду (10 000 шагов в день) доступна каждому.

...Я врач, уже 30 лет сердечно-сосудистый хирург. Это одна из самых тяжелых специальностей, мы имеем дело с патологией, которая по статистике уносит самое большое количество жизней - как в России, так и в мире. Патологии сердца, сосудов, инфаркты, инсульты, тромбозы, тромбоэмболии - это то, что уже два века стабильно на первом месте среди причин смертности от болезней.

Социальный долг любого врача, то есть то, что не входит в его профессиональные обязанности, - объяснить пациенту, насколько для него важно вести так называемый здоровый образ жизни. К примеру, у вас варикоз, и если вы не сбросите лишний вес, не станете выполнять определенные физические упражнения, то болезнь будет прогрессировать, и никакая операция не спасет.

Или если у человека острая или хроническая сердечная недостаточность, ему, естественно, надо вести здоровый образ жизни, но его надо в этом убедить. При патологии вен и артерий полезны быстрая ходьба, пробежки, только правильные (!), велосипед, плавание, бадминтон, настольный теннис, да много еще чего.

Надо заниматься спортом. Если у вас есть генетическая предрасположенность к каким-то заболеваниям, и вы об этом знаете, надо посоветоваться с врачом и подобрать вид физической активности, спорта. Но плавание, велосипед и ходьба - полезны всем!

Проект подготовлен совместно с министерством здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье!»