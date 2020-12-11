В Карачаево-Черкесии от взрыва самодельной бомбы пострадали 6 человек

Все пострадавшие госпитализированы Фото: Архив "КП"

В Карачаево-Черкесии шесть человек пострадали в результате взрыва самодельной бомбы, передает источник "КП" в экстренных службах.

ЧП произошло в селе Учкекен, около здания районного отдела ФСБ. Пострадали шесть сотрудников. Все раненые доставлены в больницу, сведения о их состоянии уточняются.

Проверяется информация о теракте. По словам источника "КП", к зданию подъехал человек на незарегистрированной машине и устроил взрыв, в результате которого сам погиб.

Кроме того, стало известно, что за несколько часов до ЧП, в районе семи часов, на здание была совершена безуспешная атака. В ней никто не пострадал. На месте работают оперативники с кинологами.

Фото с места ЧП: соцсети

Появился официальный комментарий по ситуации в КЧР.

- Сегодня около 12 часов дня в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв. [...] Осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, устанавливается личность преступника, - сообщает информационный центр НАК.