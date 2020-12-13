«Коронавирус стал более смертельным»: врач рассказала о новых мутациях COVID-19

Джамиля Амирханова Фото: Личный архив героя публикации

Новая волна коронавируса характеризуется не только наплывом заболевших и постоянно прогрессирующими методами лечения. К сожалению, мутирует сама болезнь, становясь все более и более смертельной. Последними новостями из «красной зоны» с «КП - Северный Кавказ» поделилась заведующая реанимации Республиканской инфекционной больницы в Махачкале Джамиля Амирханова.

– Если раньше самым распространенным осложнением была гипоксия, то сейчас все куда тяжелее. Коронавирус стал более смертельным. Стали намного тяжелее осложнения на головной мозг, в разы участились инфаркты, инсульты, – рассказывает врач.

Тромбоэмболия с самого начала была одним из самых страшных осложнений COVID-19. Однако сейчас ситуация усугубилась в разы: врачам приходится отказываться от части антибиотиков, повышающих риск образования тромбов, приводящих к летальным исходам.

Джамиля Амирханова без маски. Такой пациенты не видели врача уже 9 месяцев Фото: Личный архив героя публикации

– На сегодняшний день больным и в реанимации и в стационаре рекомендованы антикоагулянты, которые разжижают кровь и существенно снижают риск тромбоза. Также стараемся обходиться минимумом антибиотиков, прибегаем к гормональной терапии, – объясняет Джамиля. – На этом фоне очень большой проблемой становится самолечение. Как только люди заболевают, они сразу бегут за советом к переболевшим и начинают пить самые тяжелые лекарства, – объясняет врач.

К несчастью, антибиотики часто оказывают обратный эффект еще и потому, что вирус формирует устойчивость к ним.

– Таких пациентов часто почти нечем лечить – их организм уже ни на что не реагирует, – сетует медик. – Все было бы совсем грустно, но, к счастью, прогрессируют и методы лечения. Благодаря им нам удается спасать самых тяжелых пациентов. Но, как бы там ни было, все мы вынуждены констатировать: пациенты сейчас действительно гораздо тяжелее переносят болезнь.

По словам медика сейчас на бывшее 12-коечным отделение реанимации в среднем приходится по 25-26 пациентов. Но это мелочи по сравнению с трагедией апреля-мая 2020 года Фото: Личный архив героя публикации

Вторая волна коронавируса серьезно ударила по Дагестану, где работает Джамиля. Сейчас на бывшее 12-коечным отделение реанимации в среднем приходится по 25-26 пациентов. И все же врач полагает, что катастрофы республике удалось избежать.

– После того, что было в апреле и мае мы не можем сказать, что сейчас происходит ужасное. К бешеным нагрузкам мы привыкли. К вирусу тоже. Справляемся, пусть каждая смерть и откалывает у нас часть сердца. В других регионах, как мне кажется, все может быть хуже. Достаточно сказать, что мы недавно спасали мужчину из Краснодарского края. Он приехал к нам, потому что не мог несколько дней дождаться «Скорую», приехал уже в очень тяжелом состоянии. Здесь ему не пришлось долго ждать, привезли к нам. Спасли, хоть ему и пришлось полежать в реанимации, на грани. Хотя скажу честно, запоминать пациентов и такие случаи все сложнее. После девяти месяцев все смывается в картину одной большой борьбы или войны с коронавирусом. Но мы верим, что победим.

Моменты радости и благодарность пациентов помогают врачам не потухнуть в тяжелейший период Фото: Личный архив героя публикации

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