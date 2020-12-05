Врач назвала необычные и страшные последствия коронавируса

Милана Кадыхаджиева 9 месяцев провела в «красной зоне» Фото: Иван МАКЕЕВ

Как выявить коронавирус, и как понять что вы уже переболели? Какие опасные последствия болезни наблюдаются на практике? Об этом «Комсомолка» поговорила с врачом-инфекционистом Республиканского центра инфекционных болезней в Чечне, кавалером ордена Пирогова Миланой Кадыхаджиевой.

Медик оказалась в «красной зоне» 20 марта. Милана Туркуевна выявила коронавирус у первого заболевшего в Чечне и вместе с ним отправилась в изоляцию. Продолжала пахать в «грязной зоне», заболев сама. И за девять месяцев прекрасно изучила главную болезнь XXI-го века.

– Кашель, внезапно появившаяся отдышка, потеря обоняния и вкуса, температура, странная тяжесть в груди. Такая, что хочется постучать по ней, чтобы прошло. Все это яркие симптомы коронавируса, с которыми просто обязательно обращаться к участковому врачу, вызывать на дом. Объяснять свои ощущения лучше подробно – если сам врач болел, он легко поймет, что ваши ощущения характерны именно для ковида. К сожалению, у нас множество примеров, когда люди пренебрегают этим. Лечатся дома, пользуясь советами соседей, знакомых, родных. Пробуют десятки препаратов, которые кому-то помогли. И только ухудшают состояние, динамику. А потом все равно поступают к нам, но уже в гораздо более тяжелом состоянии, – рассказывает Милана Кадыхаджиева.

По словам опытного инфекциониста, даже сам тест ПЦР на коронавирус не дает однозначного результата. Поэтому человеку с явными симптомами, после 5-7 дней болезни желательно сделать КТ, чтобы исключить скрытую пневмонию с поражением легких.

Милана ушла в «грязную зону» с первым пациентом Фото: Личный архив героя публикации

На сегодня компьютерная томография – самый точный способ выявить коронавирус и своевременно начать лечение. В этом случае шансы более тяжелого течения болезни сокращаются в разы. Бдительность и своевременная диагностика дают возможность избавиться от возможных последствий коронавируса.

– Если мы говорим о серьезных последствиях, то они, конечно, в первую очередь касаются тех пациентов, у которых имелись обширные поражения легких. В первую очередь это фиброз тканей – когда часть легких после поражения полностью перестает функционировать. Он характерен для пациентов с поражениями более 75%, однако иногда встречается и у больных с гораздо меньшими объемами поражения. Для остальных форм характерны такие последствия, как общая слабость, утомляемость, частые головные боли и очень длительный кашель. Если вы замечали нечто подобное в последнее время, то, вероятно, вы уже переболели коронавирусом в легкой или бессимптомной форме, – объясняет медик.

Милана Кадыхаджиева оценила и исследования зарубежных ученых, которые говорят о серьезных изменениях нервных тканей у переболевших коронавирусом.

– На практике какие-то серьезные длительные изменения, не считая фиброза, мне выделить сложно. Я не встречала каких-то случаев бесплодия, о которых говорят западные специалисты, или других существенных негативных последствий. Но могу точно сказать, что у части пациентов в больнице после терапии и ИВЛ, например, возникает страх того, что ты ляжешь спать и задохнешься. Они помнят, как задыхались ночами, на пике болезни, и не хотят отказываться от аппаратов искусственного дыхания. Это чаще встречается у мужчин и людей в возрасте, хотя может быть характерно и для других пациентов. Кроме того, из необычных последствий мы можем выделить икоту. Мы неоднократно встречали такую странную реакцию даже после выписки, – объясняет собеседница «КП».

Милана Карыхаджиева с подарками от главы Чечни Рамзана Кадырова после получения ордена Пирогова Фото: Личный архив героя публикации

Коронавирус во многих случаях сопровождает страх. Чувствуя ухудшение, пациенты нередко паникуют, ведут себя странно и даже нелепо. Так, пока одни пациенты боятся снятия с ИВЛ, другие отказываются от «кислорода».

– Положи среднетяжелого пациента в одну палату с тяжелым – и он очень быстро отяжелеет. Психологическая поддержка стала частью нашей работы. А мы все – немного психологами. Доходит до смешного. Например у нас лежал дедушка. Тяжелый. Но напрочь отказывался от ИВЛ. Боялся, что никогда больше не сможет самостоятельно дышать. Приходилось часами стоять над ним и уговаривать, а он ворчал и спрашивал, когда закончится моя смена. И я, наконец, от него отстану. Пациенты в подавленном состоянии могут начать бояться всего, вплоть до наших защитных костюмов – и такое было. Но, в случае с коронавирусом, страх губителен. И те, кто лучше справляются с ним, легче переносят болезнь. Поэтому мой последний совет: даже если у вас выявили болезнь – не бойтесь и не паникуйте. Делайте все возможное, соблюдайте рекомендации. Мы, врачи, сделаем все, чтобы вас не потерять. Поверьте, каждый ушедший за эти девять месяцев – рана на нашем сердце.

За свою работу в «красной зоне» и спасение десятков жизней 21 июня 2020 года Милана Туркуевна Кадыхаджиева указом президента РФ награждена орденом Пирогова.

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