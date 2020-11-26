«Меня это спасло от ИВЛ»: пациентка с 70-процентным поражением легких рассказала о своем лечении от COVID

Пациентка на время болезни забыла, что она врач, и полностью доверилась доктору Фото: Архив "КП"

Людмиле Яременко 74 года. Как пожилой врач-терапевт она в первые месяцы пандемии работала на удаленке. Когда ситуация немного утихла, вышла на приемы в 9 поликлинику Ставрополя. Однако женщина заразилась коронавирусом не на работе, а в гостях.

- Я заразилась от приятельницы. К ней приехали родственники из района, которые оказались с COVID-19. Это выяснилось позже, когда я уже повидалась с приятельницей, - вспоминает Людмила. - В выходные у нас обеих поднялась температура. В понедельник я уже на работу не пошла.

С первых дней заболевания Людмила начала лечение по схемам, которые использовала в своей врачебной практике. Но инъекции не помогали, состояние ухудшалось. До коронавируса женщина перенесла два инсульта, боролась с проблемами в сердце, поджелудочной и печени, страдала от давления.

После подтверждения диагноза Людмилу в среднетяжелом состоянии госпитализировали. Через два дня она начала задыхаться.

- Легкие пациентки были на 70% поражены. С такими хроническими заболеваниями ей было трудно бороться с вирусом, - говорит лечащий врач пациентки Дарья Бугарева. - Мы думали ее переводить на ИВЛ, а это чаще всего говорит о критическом состоянии. Шансы выжить уменьшаются.

Состояние пенсионерки ухудшилось до критического на второй день пребывания в больнице. Сказались старые болячки Фото: Предоставлено героем публикации

Пациентку срочно перевели в реанимацию, подключили к кислороду через маску. И положили в прон-позицию [на живот - Прим.], надев на нее памперс. Запретили двигаться. В таком положении 74-летняя пациентка пробыла почти 10 дней.

- Я была одной ногой Там, но хотела жить. Нельзя было говорить, состояние хуже некуда. Все уже онемело, спина ныла, а потом просто перестала реагировать на что-либо. У меня были пролежни на локтях и подбородке. Ну и физиологические проблемы тоже были. Но если не это, то смерть, я это понимала. Оспаривать решение лечащего врача я не собиралась. Надо доверять. Когда сняли кислород и переложили на бок, все в глазах поплыло.

Из-за неподвижного лежания у Людмилы ослабли мышцы, и она не могла ходить. Пару дней пациентка просто пыталась стоять. Потом немного ходить. По лестницам Людмила до сих пор не поднимается.

- Тяжело не только пациентам. Я глядела, как медики работают с другими пациентами. Как медсестры садятся на колени, чтобы разглядеть вены больного. Как медбратики меняют памперсы неподвижным больным. Как врачи делают обход несколько раз за день в этих душных костюмах.

Дарья Бугарева, лечащий врач Людмилы, после обхода пациентов Фото: Предоставлено героем публикации

В середине ноября Людмилу выписали, через неделю заканчивается ее больничный. Еще полгода женщине придется тяжело кашлять - последствия пневмонии. Подолгу она не гуляет из-за ног, но пытается почаще дышать свежим воздухом и проводит дыхательную гимнастику. Кроме того, она пьет лекарства, чтобы восстановить больные органы и привести в норму уровень сахара.

С понедельника врач-терапевт вернется на работу: коллеги уже привезли медкарты домой.

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