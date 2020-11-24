Врач назвал две самые опасные ошибки при лечении коронавируса

Врач Степан Пальчиков уже месяц занимается волонтерской работой, бесплатно консультируя больных коронавирусом и их близких Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

До пандемии Степан Пальчиков работал неврологом в Центральной районной больнице Тольятти, а в свободное время – массажистом. Потом – переквалификация, «красная зона», десятки спасенных жизней. Но работы с 16-часовыми сменами врачу не хватало. На своей странице в социальной сети он предложил жителям Самарской области бесплатные консультации.

– Пост поддержали все блогеры Тольятти, а прочитали почти 200 тысяч человек, – рассказал Степан. – Телефон разорвался. Свободного времени не осталось. В выходные я уезжал на турбазу и сутками отвечал людям. Потому что им страшно. И я не могу просто на это смотреть.

По словам Степана, паника – частый спутник COVID-19: в реанимации люди задыхаются от панических атак, а иногда и в буквальном смысле умирают от этого. Вне больницы страх заставляет людей сметать с полок лекарства, которые им не нужны, и без серьезных оснований звонить в «Скорую».

– Самые известные эпидемиологи в своих работах неоднократно подтверждают, что страх подавляет иммунитет, оставляя человека один на один в борьбе с вирусными инфекциями. По мере сил я стараюсь бороться со страхом в людях. Объясняю простейшие вещи. Есть две главные и самые распространенные ошибки. Например, заболев люди сразу бросаются принимать антибиотики. Но в большинстве случаев это не нужно и даже может принести больше вреда, чем пользы. Тем более нужные лекарства не всегда есть, и, в случае болезни, они начинают пить что попало. Вторая касается компьютерной томографии (КТ). Ее нужно делать на 7-8 день болезни, когда есть показания: одышка, боли за грудиной, температура. Тогда картина будет видна. Но все из страха бегут сразу, создаются очереди, а потом им же приходится его переделывать.

Степан Пальчиков считает, что маски могут стать частью современной культуры. И советует не ждать быстрого улучшения ситуации с коронавирусом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня Степану приходится отвечать на 500 вопросов в день:

– Звонят со всей страны. Я подключил коллегу, теперь мы отвечаем вместе. Я не чувствую, что мне трудно. Врачи сейчас на линии фронта. Это наша война. И так получается, что никто, кроме нас, не сможет правильно ответить на все вопросы, вовремя дать нужный совет, а иногда и просто успокоить. Например мне нередко звонят, жалуются на постоянные боли в сердце, головные боли. А после беседы оказывается, что симптомы прошли – у людей просто сводит мышцы от страха.

Будущего доктор не боится, но больших перемен к лучшему в ближайшее время ждать не советует.

– Сейчас тяжелая ситуация в наших больницах. И вряд ли до весны стоит ждать существенных улучшений. А там уже говорят о третьей и четвертой волне в 2021 году. Я боюсь, что маски мы можем вообще никогда не снять. Пусть они станут частью культуры. Это будет хорошо и правильно. Как частью культуры станут пульсоксиметры, которые дополнят нашу стандартную домашнюю коллекцию из термометра и прибора для измерения давления, – считает Степан. – Не ждите, что 2021 год многое изменит. Лучше изучайте информацию, беседуйте с врачами, чтобы, в случае чего, быть готовыми к болезни. Чтобы паника не скосила и не убила вас самих. Да, вирус мутирует, становясь все опаснее, но и мы, врачи, все лучше понимаем, как лечить людей. Можем спасать гораздо больше жизней. Доверяйте нам, не занимайтесь самолечением. Верьте нам, и мы сможем выиграть эту войну!

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