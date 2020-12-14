"Из тюрьмы живой не выйдет": мать скандальной блогерши в хиджабе записала обращение к Кадырову

Малику Джикаеву многие помнят по эпатажным поступкам в хиджабе Фото: СОЦСЕТИ

Анжела Кудзиева, мать скандально известной блогерши Малики Джикаевой, записала видеообращение к Рамзану Кадырову. На видео женщина попросила главу Чечни обратить внимание на ее осужденную дочь.

- Если она останется в тюрьме, разве она выйдет нормальной? Мой ребенок болен, у нее болезнь Туретта. Неизлечимая болезнь. Я прошу вас вмешаться в это дело, потому что многие пишут, что оттуда она живой не выйдет. Я одного ребенка потеряла, не хочу потерять еще одного, - сказала Кудзиева.

В понедельник стало известно, что Малику Джикаеву осудили на три года строгого режима за наркотики. После задержания за нарушение общественного порядка в Грозном у нее в сумке нашли более 30 граммов конопли. Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".

- Когда ее привезли в участок, не стали проверять сумку. А вдруг у нее там атомная бомба? Но ее повели наверх. Во время перевода из одного кабинета в другой Милану (второе имя обвиняемой - Прим.) попросили оставить сумку, сказав, что она не пригодится. А потом откуда-то в три ночи достали понятых, принесли сумку на осмотр и там нашли более 30 граммов каннабиса. Мы поднимали вопрос, зачем ей наркотики, ведь в ее крови ничего не обнаружили, - рассказал адвокат девушки Лема Хайдаев в беседе с "КП".

Приговор блогерше зачитали 11 декабря. А на следующий день в Москве нашли мертвой ее сестру Карину. Из квартиры, где обнаружили тело девушки, в реанимацию забрали парня с передозировкой наркотиками. По словам источника "КП", в тот день там проходило празднование дня рождения.

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