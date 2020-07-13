Наркотики и «полуголые» фото: дело скандальной блогерши в хиджабе передали в суд

Одиозной блогерше в хиджабе из Северной Осетии грозит тюремный срок. Прокуратура Чечни, где Малику Джикаеву задержали силовики 9 апреля, утвердила обвинение по статье 228 УК РФ. У «полуголой звезды Instagram» нашли 130 граммов марихуаны — за хранение наркотиков в крупном размере Малике светит до 10 лет заключения.

- Уголовное дело направлено в Заводской районный суд Грозного для рассмотрения по существу, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в надзорном ведомстве.

Малика не считает себя виновной. Ее родня доказывает — девушку хотят наказать за скандальные фото и видео в хиджабе. После задержания об этом заявила сестра блогерши Карина, а теперь ту же версию отрабатывает адвокат. Что такого делала Джикаева, раз семья считает уголовное дело местью — вспоминаем вместе.

Малика выкладывала много фотографий с оружиемФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«БОЙ В ХИДЖАБАХ»

Осенью 2018 года Малика громко заявила о себе в Instagram и YouTube, затеяв драку с дзюдоисткой Фатимой Арабовой из Дагестана. На пустыре в Махачкале девицы утроили показательный «бой в хиджабах» по правилам смешанных единоборств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/679992" frameborder="0"></iframe> Жестокая драка мусульманок повергла кавказцев в шок.

«Вызов» бросила Джикаева, возмущенная поведением оппонентки. Первый на Северном Кавказе поединок мусульманок «взорвал» соцсети — вскоре новость подхватили СМИ. Земляки и единоверцы прокляли обеих, обозвав потасовку позором. Некоторые были так шокированы, что предрекли приближение «конца света».

«СТРЕЛЬБА В ПОЛИЦЕЙСКОЙ УНИФОРМЕ»

Через год новый скандал ради «хайпа» — Малика приезжает в Чечню пострелять из огнестрельного оружия в полицейской униформе:

В Чечне МВД проверяет видео с блогершей, переодетой в полицейского.

Наказали всех — и блогершу, и полицейских. Отделавшись штрафом 40 тысяч рублей, Джикаева продолжила привлекать фанатов скандальными выходками.

«ПОЛУГОЛОЕ ФОТО»

Вскоре Малика находит новый способ привлечения подписчиков к себе на страницу Instagram. Джикаева идет в аквапарк и делает провокационный снимок:

Именно этот кадр очень возмутил кавказцевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подписчики не поскупились на жесткие комментарии, посчитав ее вид неприлично «голым». Посыпались угрозы. Скопом кавказцы «набросились» на блогершу с обвинениями в непристойном для мусульманки поведении. Но Малику реакция «публики» только завела.

«ПОЛУГОЛОЕ ВИДЕО»

Прошлой осенью Джикаева выложила откровенный ролик в ванной. Танцуя, Малика облила себя из душа и пролила на грудь молоко:

Блогерша в хиджабе Малика Джикаева оголилась под душем.

Эта выходка блогерши в хиджабе стала последней каплей:

- За такое на Кавказе убивают! - пригрозили Джикаевой.

И хотя та уверено отметила, что «никакая критика, летящая в мой адрес, не изменит мнение о себе». И на критику ответила: «Хоть охрипните, мне по...». После угроз Малика на время пропала, сведя к нулю активность в соцсетях. Люди гадали: а жива ли? Потом Джикаева объявилась и засветилась в потасовке в Дагестане. Блогерша даже пырнула обидчика ножом, но избежала наказания, потому что в полицию по этому поводу никто жаловаться не стал.

Блогерша сняла кучу эпатажных видеоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Были и другие инциденты. Например, в конце июля 2019 года Малика высмеяла политику Минкультуры Чечни.

Блогерша из Владикавказа высмеяла минкульт Чечни и спела назло Кадырову.

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