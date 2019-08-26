Известная в Чечне и Дагестане блогерша в хиджабе "оголилась"

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-26T12:22:50+03:00

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Известная на Северном Кавказе, а с недавних пор особенно в Чечне, одиозная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева продолжает провоцировать подписчиков вызывающими постами у себя в Instagram. На этот раз девушка выложила фото из аквапарка в нескромно подчеркнувшем все ее формы одеянии, но с покрытой при этом, как полагается мусульманке, головой. Мужчины не поскупились на жесткие комментарии, посчитав ее вид неприлично "голым":

- Сними хиджаб! - пишут Малике "хейтеры". - Прекрати так позорить нашу религию и связанное с ней!

Но сами же пользователи объясняют, что другого ждать не приходится из-за любви блогерши к хайпу:

- Если не выкладывать такие фотки, не драться и не рассказать пошлые сны, то подписчиков не будет. А без подписчиков и реклама будет "нулевая".

Ранее, напомним, Малика высмеяла минкультуры Чечни, стреляла в Чечне из огнестрельного оружия в форме сотрудника МВД и подралась с дзюдоистской Фатимой Арабовой из Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU