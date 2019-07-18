2019-07-18T12:10:18+03:00
Общество

Скандально известная блогерша спела назло минкультуры Чечни

Власти республики осудили "псевдоартистов" из сети - Малика Джикаева решила их поддержать [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: личная страница героя публикации в сетиФото: личная страница героя публикации в сети
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После выпуска чеченского канала на тему борьбы с "псевдоартистами", которые в YouTube и Instagram представляются звездами республиканской эстрады, но в глазах чиновников минкультуры Чечни являются нелегалами, потому что репертуар не согласовывают и ведут себя нескромно, скандальная блогерша из Владикавказа Малика Джикаева записала ролик в поддержку исполнителей из интернета. Видео за подписью "Спели без сертификата" она выложила у себя на странице в соцети:

Блогерша из Владикавказа высмеяла минкульт Чечни и спела назло Кадырову.

На записи Малика исполняет песню, но музыка почти сразу замолкает, и появляется ее мать:

- А у вас сертификат есть? - спрашивает женщина.

- Нет.

- Тогда идем на "ЧГРТ", и вас покажут по телевизору!

Пост Джикаева сопроводила словами: "Кому надо тот поймёт. Видео снято в поддержку моим друзьям певцам из Грозного, у которых нет Сертификата".

Ролик, снятый назло властям Чечни, уже просмотрели порядка 60 тысяч пользователей Instagram. В комментариях люди смеются, ругаются, предупреждают.

- Снова в отдел хочешь? - пишут Малике. - Мали, доиграешься.

Напомним, что в отделе полиции блогерша погостила после стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова в форме МВД в лесу Чечни. За скандальную выходку ее тогда оштрафовали на 40 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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