2019-06-18T21:38:28+03:00
Общество

Скандально известную блогершу Джикаеву оштрафовали за стрельбу из пистолета

Она заплатит 40 тысяч за огонь, открытый в неположенном месте [видео]
Виталий КЛИМОВ
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Малика Джикаева любит позировать с оружием.Малика Джикаева любит позировать с оружием.
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Мировой суд Гудермесского района оштрафовал известную Instagram-блогершу из Северной Осетии Малику Джикаеву на 40 тысяч рублей за стрельбу из огнестрельного оружия в неотведенном для этого месте.

Джикаева пару дней назад выложила в социальные сети несколько видеороликов, на которых она упражняется в стрельбе из пистолета Макарова, а также автомата Калашникова в лесу. При этом Джикаева была одета в форму сотрудника полиции: на ней были погоны и шевроны МВД. Свое поведение блогерша никак не прокомментировала. Через пару дней после обнародования роликов ее пригласили в отдел полиции по Гудермесскому району Чечни, где составили протокол об административном нарушении. В МВД по Чеченской Республике сообщают, что проверка в отношении Джикаевой будет продолжена.

Джикаева известна на Северном Кавказе своими эпатажными публикациями в Instagram. Она часто позирует с оружием в руках, а в одном из самых провокационных видео она и вовсе устроила драку в хиджабах с дзюдоистской Фатимой Арабовой из Дагестана.

В Чечне МВД проверяет видео с блогершей, переодетой в полицейского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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