МВД Чечни проверяет видео со скандальной блогершей в хиджабе Маликой Джикаевой

СЕГОДНЯ 20:00 2019-06-14T20:00:29+03:00

Малику знают во всех республиках Северного Кавказа как неугомонную и одиозную звезду Instagram. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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В Чечне глава МВД поручил проверить видео с палящей из огнестрельного оружия женщиной в полицейской форме. Речь идет про запись с известной на Кавказе блогершей из Северной Осетии Маликой Джикаевой:

В Чечне МВД проверяет видео с блогершей, переодетой в полицейского.

Происходящее засняли на территории Чечни. Настоящим сотрудникам полиции, что разрешили устроить пальбу в униформе ради хайпа скандалистки, пригрозили дисциплинарной ответственностью вплоть до увольнения.

- В отношении Джикаевой примут меры в соответствии с законодательством, - добавляют в МВД региона.

Напомним, что Малику знают во всех республиках Северного Кавказа как неугомонную и одиозную звезду Instagram. Ранее девушка приезжала в Дагестан, чтобы устроить там дуэль в хиджабах с местной спортсменкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/679992" frameborder="0"></iframe> Жестокая драка мусульманок повергла кавказцев в шок.

ИСТОЧНИК KP.RU