МВД Чечни проверяет видео со скандальной блогершей в хиджабе Маликой Джикаевой
В Чечне глава МВД поручил проверить видео с палящей из огнестрельного оружия женщиной в полицейской форме. Речь идет про запись с известной на Кавказе блогершей из Северной Осетии Маликой Джикаевой:
В Чечне МВД проверяет видео с блогершей, переодетой в полицейского.
Происходящее засняли на территории Чечни. Настоящим сотрудникам полиции, что разрешили устроить пальбу в униформе ради хайпа скандалистки, пригрозили дисциплинарной ответственностью вплоть до увольнения.
- В отношении Джикаевой примут меры в соответствии с законодательством, - добавляют в МВД региона.
Напомним, что Малику знают во всех республиках Северного Кавказа как неугомонную и одиозную звезду Instagram. Ранее девушка приезжала в Дагестан, чтобы устроить там дуэль в хиджабах с местной спортсменкой.
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ИСТОЧНИК KP.RU