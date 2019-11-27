«Восстала из мертвых»: объявилась «полуголая» блогерша с Северного Кавказа

В конце октября аккаунт блогерши Малики Джикаевой с 311 тыс подписчиков исчез из Instagram. Её сестра Карина объяснила — это добровольная акция, Джикаева сама «отключила аккаунт» и не выйдет на связь «пару дней». Перед удалением страницы Малика разместила «полуголые» ролики в мокром хиджабе.

В комментариях земляки из Северной Осетии и пользователи из соседних республик отписались проклятиями и угрозами. Даже убить обещали за «очернение» веры и традиций народов Северного Кавказа.

Блогерша в хиждабе "оголилась" под душем. За это видео девушке угрожают расправой.

Пауза затянулась на недели. Фанаты уже было решили, что скандалистка «доигралась» и стала жертвой «хейтеров». Но ровно через 30 дней, 26 ноября, Малика опубликовала свое фото в платье и разгрузочном жилете с оружием. Пост сопроводила вопросами: «Скучали? Я очень скучала, но постараюсь завтра рассказать причину моего резкого исчезновения на ровно 30 дней. Как вы думаете? Ваши предположения?».

Вот этот снимокФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Посыпались десятки версий: «замуж вышла?», «на войну собиралась?», «восстала из мертвых?».

Самое популярное предположение о споре.

- Ты проспорила или поспорила, сможешь ли прожить без Instagram месяц, - пишут подписчики.

Объяснений Джикаева еще не дала, но ответила символом «большой палец вверх» на версию со спором.

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на этот раз девушка опубликовала «голый» ролик в душе — девушка обливается водой и молоком, демонстрируя свои прелести, которые уже почти не прикрывает промокший хиджаб (подробности).