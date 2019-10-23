«На Кавказе за такое убивают»: скандальная блогерша в хиджабе «оголилась» на видео

Скандально известная инстаграм-блогерша из Владикавказа Малика Джикаева вновь потрясла Северный Кавказ. На этот раз девушка опубликовала «голый» ролик в душе — девушка обливается водой и молоком, демонстрируя свои прелести, которые уже почти не прикрывает промокший хиджаб.

Видео вызвало шок и широкий резонанс по всему Северному Кавказу. У Малики здесь больше 300 тысяч подписчиков — информация разлетелась мгновенно. Многие резко осудили выходку девушки, назвав видео по меньшей мере «издевательством над религией» и «самым мерзким, что когда-либо видели».

Блогерша в хиджабе Малика Джикаева оголилась под душем.

— Угомонись, ты что творишь в нашем национальном костюме? Почему позоришь хиджаб?! — пишут в комментариях.

— На тебя даже смотреть — грех. Пусть этот платок тебя и задушит!

— Клянусь, найдётся мужчина, который её раздавит!

— За такое на Кавказе убивают!

В комментариях к видео — все эмоции, от сочувствия «сошедшей с истинного пути» девушке, до угроз расправы. Впрочем, блогерше, кажется, всё равно.

— Никакая критика, летящая в мой адрес, не изменит мнение о себе. Так что хоть охрипните, мне по..., — комментирует скандальный ролик сама Малика.

Малика уже не первый раз эпатирует подписчиков «обнажёнными» фотографиями

Напомним, это не первая видеозапись Джикаевой, вызывающая серьёзный резонанс. Летом девушка опубликовала подборку видео, в которых она стреляет из пистолета Макарова и автомата Калашникова, одетая в полицейскую форму. Через пару дней блогершу пригласили в отдел МВД по Гудермесскому району Чечни, где составили административный протокол. В органах так и не объяснили, откуда у красотки взялась форма. В итоге мировой суд оштрафовал девушку на 40 тысяч рублей.

А ещё раньше Малика стала героиней видео про женские бои в хиджабах.

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