2019-10-23T15:30:12+03:00
Общество

«На Кавказе за такое убивают»: скандальная блогерша в хиджабе «оголилась» на видео

Провокационный ролик вызвал жаркие споры
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Фото: кадр из видеоФото: кадр из видео
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Скандально известная инстаграм-блогерша из Владикавказа Малика Джикаева вновь потрясла Северный Кавказ. На этот раз девушка опубликовала «голый» ролик в душе — девушка обливается водой и молоком, демонстрируя свои прелести, которые уже почти не прикрывает промокший хиджаб.

Видео вызвало шок и широкий резонанс по всему Северному Кавказу. У Малики здесь больше 300 тысяч подписчиков — информация разлетелась мгновенно. Многие резко осудили выходку девушки, назвав видео по меньшей мере «издевательством над религией» и «самым мерзким, что когда-либо видели».

Блогерша в хиджабе Малика Джикаева оголилась под душем.

— Угомонись, ты что творишь в нашем национальном костюме? Почему позоришь хиджаб?! — пишут в комментариях.

— На тебя даже смотреть — грех. Пусть этот платок тебя и задушит!

— Клянусь, найдётся мужчина, который её раздавит!

— За такое на Кавказе убивают!

В комментариях к видео — все эмоции, от сочувствия «сошедшей с истинного пути» девушке, до угроз расправы. Впрочем, блогерше, кажется, всё равно.

— Никакая критика, летящая в мой адрес, не изменит мнение о себе. Так что хоть охрипните, мне по..., — комментирует скандальный ролик сама Малика.

Малика уже не первый раз эпатирует подписчиков «обнажёнными» фотографиями

Малика уже не первый раз эпатирует подписчиков «обнажёнными» фотографиями

Напомним, это не первая видеозапись Джикаевой, вызывающая серьёзный резонанс. Летом девушка опубликовала подборку видео, в которых она стреляет из пистолета Макарова и автомата Калашникова, одетая в полицейскую форму. Через пару дней блогершу пригласили в отдел МВД по Гудермесскому району Чечни, где составили административный протокол. В органах так и не объяснили, откуда у красотки взялась форма. В итоге мировой суд оштрафовал девушку на 40 тысяч рублей.

А ещё раньше Малика стала героиней видео про женские бои в хиджабах.

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КСТАТИ

Известная в Чечне и Дагестане блогерша в хиджабе "оголилась"

Известная на Северном Кавказе, а с недавних пор особенно в Чечне, одиозная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева продолжает провоцировать подписчиков вызывающими постами у себя в Instagram. На этот раз девушка выложила фото из аквапарка в нескромно подчеркнувшем все ее формы одеянии, но с покрытой при этом, как полагается мусульманке, головой (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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