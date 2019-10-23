"Он будет хорошим отцом": "голая" блогерша в хиджабе хочет выйти замуж за чеченца-гея

Эпатажный блогер Милана Джикаева, или Малика, выступила в социальных сетях с новым откровением. Девушка хочет выйти замуж за чеченца Мовсара Эскерханова, который публично признался в том, что он гей. Мужчина пока что отвергает Малику, известную по "голым" фотографиям в хиджабе и стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Мовсара Эскерханова на Кавказе называют "танцором".

Все началось с видеообращения блогерши, в котором она призналась в симпатии Эскерханову. Как выяснилось позже, до этого они активно переписывались в Instagram.

- Найдешь своего человека, - писал парень.

- А давай женимся всем назло. Родим детей, похожих на нас, - отвечала Малика. - У тебя душа чистая, я уверена.

После таких заявлений подписчики завалили блогера вопросами. Один из них был связан с тем, как кавказская девушка будет мириться с гомосексуальными наклонностями Эскерханова.

- Меня это как-то не разочаровывает. Я могу быть немножечко мужчиной для него. Я на все пойду, я его украду.

"Малика" - о том, что ее избранник - гей.

Причем Малика встала горой за своего суженого. С каждым, кто начнет обливать его грязью, девушка была готова разобраться лично. Даже в кругу родных, с которыми Милана обсуждает возможного избранника, она не робеет и парирует всевозможные шутки.

- Мама, я влюбилась в Мовсара. Я хочу за него замуж, а все думают, что это шутка, - говорит Малика.

- Ты замуж собралась? - спрашивает девушка.

- Я бы вышла за него. Он будет хорошим отцом.

"Мама, я его люблю": "Малика" говорит о своей любви родителям.

Правда, любви все-таки не быть. Через день после того, как общественность узнала о чувствах Миланы, Эскерханов удалился из всех социальных сетей. Скорее всего, молодому человеку, который из-за скандала с сексуальной ориентацией уехал в Германию, начали поступать угрозы со стороны неравнодушных людей, поддерживающих традиционные кавказские ценности. Что делать дальше - Малика не знает, но всем своим злопыхателям она ответила в форме тоста:

- Давайте начнем с того, что мне все равно на ваше мнение. И на этом закончим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На Кавказе за такое убивают»: скандальная блогерша в хиджабе «оголилась» на видео

Провокационный ролик вызвал жаркие споры [видео]

Известная в Чечне и Дагестане блогерша в хиджабе "оголилась"

Малика Джикаева продолжает срывать ярость мужчин Северного Кавказа [фото]