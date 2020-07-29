2020-07-29T15:09:15+03:00
Здоровье

Как на Ставрополье реабилитируют переболевших COVID-19

Заведующая терапевтическим отделением СККБ рассказала про восстановление пациентов, перенесших коронавирус [видео, аудио]
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Врач рассказала, как пациентов возвращают в нормальную жизньВрач рассказала, как пациентов возвращают в нормальную жизньФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В эфире радио «КП-Ставрополь» вместе с кандидатом медицинских наук мы выяснили, что переболевших коронавирусом пациентов реабилитируют в несколько этапов и зачастую важно вернуть не столько былую активность и показатели здоровья, сколько помочь псих-эмоционально.

Реабилитация после коронавируса

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О тонкостях восстановления излечившихся от COVID-19 в Ставрополе рассказала Анна Батаева, заведующая терапевтическим отделением СККБ. Врач отметила, что реабилитация проходит в 3 этапа:

- Ранняя реабилитация предполагает физиотерапию, развитие дыхательной мускулатуры, введение препаратов. Какие упражнения и лекарства назначают пациенту — зависит от состояния. Вирус поражает не только легкие, но еще нервную систему — до галлюцинаций, сердце — до миокардита. Все индивидуально. Второй этап восстановления — амбулаторный. Это ходьба, дыхательная гимнастика, физические упражнения. Окончательный этап проходит в медицинском реабилитационном центре, где восстановление проходит под контролем специалистов. Рекомендованы барокамера, магнитотерапия, использование ультразвука, СВЧ–терапии, - рассказала заведующая отделением, в котором восстановление прошли несколько десятков вылечившихся от COVID-19 пациентов.

Заведующая терапевтическим отделением СККБ Анна Батаева рассказала, как ставропольцы восстанавливаются Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Заведующая терапевтическим отделением СККБ Анна Батаева рассказала, как ставропольцы восстанавливаютсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Реабилитация после коронавируса в Ставрополе.

По замечанию врача, самое главное в восстановлении — желание вернуться в привычную жизнь. Особенно для «тяжелых» пациентов, которым пришлось провести более 2 недель в разлуке с внешним миром и близкими, видя страдания других людей. Но в первую очередь реабилитационную помощь оказывают медикам. Те видят еще больше ужасов и в условиях 12-часового рабочего дня в защитных костюмах и респираторах от расставания с семьей морально страдают еще сильнее. «Врачей, медсестер и санитарочек спасает дистанционная связь с родными», - отметила Батаева.

- Антитела для выздоровевших — не панацея. Нельзя пренебрегать вторичной профилактикой. Это вакцинация в том числе от сезонных вирусов — гриппа через 2 месяца, пневмококка через 6 месяцев после выписки, - добавила эксперт. - Нельзя допускать перегревание, переохлаждение. Под запретом отдых на море, в бане и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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