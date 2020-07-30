Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 30 июля 2020: число больных превысило 8 тысяч

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 30 июля 2020. Рассказываем актуальные новости, публикуем свежую статистику. Число зараженных, количество смертей и выздоровлений в публикации «КП - Северный Кавказ».

По информации краевого оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за сутки болезнь подтвердилась еще у человек. Таким образом, общее число выявленных за все время жителей с коронавирусом превысило 8 тысяч.

По оценке министерства здравоохранения региона, в стационарах лечение получают 555 пациентов. И тяжелое течение болезни отмечается у 65 больных, включая 25 человек на аппаратах искусственной вентиляции легких. Состояние средней степени тяжести у 327 пациентов, остальные – чувствуют себя удовлетворительно.

Сняты с медицинского наблюдения с начала пандемии уже свыше 45 тысяч жителей Ставрополья. А скончались с подтвержденным коронавирусом – 151 человек.

Ежедневно на COVID-19 тестируют свыше 3 тысяч жителей региона.