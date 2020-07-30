«Исторический момент»: Чеченские «Халк» и «Викинг» встретились

Боец смешанных единоборств 26-летний Хамзат Чимаев встретился с 19-летним Асхабом Тамаевым. Оба известны, как Чеченские «Викинг» и «Халк». Знакомство прошло дистанционно во время прямого эфира Instagram.

- Честно скажу, до выступления в UFC я тебя не знал и, увидев твой первый бой, не понял — чеченец ты или нет, - начал Тамаев. - Я очень рад, что с моей нации появился человек, который так хорошо продвигается. Успехов тебе.

Онлайн-трансляция Чеченских "Халка" и "Викинга".

Чимаев же говорил немного, больше слушал. Асхаб пытался устроить что-то вроде интервью и в конце спросил у восходящей звезды UFC – есть ли у него шанс попасть в клуб.

- Конечно. Я только 3 года назад стал тренироваться в ММА, - подбодрил «Чеченский викинг».

- Я приеду к тебе на сборы. Надеюсь, будешь встречать! - воодушевился Тамаев.

- Конечно, брат.

Некоторые в сети шутят, что произошел «исторический момент». Напомним, что Хамзат Чимаев прославился блестящими победами на первых своих турнирах UFC. Всего за 10 дней боец с Кавказа досрочно разгромил валлийца Джона Филипса и британца Риса Макки. В истории клуба это произошло впервые — «Чеченский викинг» стал рекордсменом, только-только вступив в UFC. Кстати, Чимаева прозвали так необычно, потому что выступает тот за Швецию, где его семье из Чечни дали политическое убежище много лет назад.

А вот Асхаб Тамаев стал известен в 16 лет, раскачав шею до объема 54 см и бицепсы – до 48 см. При росте 1,8 метра школьник весил 102 кг. За то и получил прозвище «Чеченский халк».

Вот это фото взорвало тогда сеть

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