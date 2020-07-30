2020-07-30T14:28:20+03:00
Общество

Названы города Ставрополья, где чаще грабят на улице

В целом за время пандемии число уличных преступлений значительно сократилось
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Лидирует СтавропольЛидирует СтавропольФото: Иван ПРОХОРОВ
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В каких городах Ставрополья чаще совершаются уличные преступления? Об этом «Комсомолке» рассказали в краевой полиции. По подсчетам специалистов Главного управления МВД по СК, больше всего грабежей, краж, уничтожения имущества и прочих уличных преступлений за последние полгода зарегистрировали в 5 городах и 2 округах Ставрополья.

Лидирует краевой центр. В Ставрополе за 6 месяцев, несмотря на ограничения по COVID-19, насчитали больше 700 таких преступлений, в том числе 209 уличных краж, 21 грабеж и 22 факта уничтожения или повреждения имущества.

Второй в списке — Пятигорск. В городе-курорте, что даже закрывался на карантин, за полгода зарегистрировали около 300 уличных преступлений — включая 13 грабежей, 98 краж и 9 случаев разрушения или повреждения чьей-либо собственности.

В Невинномысске и Георгиевском горокруге — порядка 200 зафиксированных уличных преступлений. При этом промышленный центр Ставрополья отличился наибольшим в крае числом уличных грабежей (28 фактов) и стал третьим по числу краж (84 факта).

Замыкают рейтинг Ессентуки со 137 случаями уличных преступлений, Минераловодский горокруг — 125 и Кисловодск — 115 фактов.

- Динамика состояния уличной преступности за 6 месяцев 2020 года свидетельствует о том, что осложнения оперативной обстановки на улицах городов, муниципальных образований края в целом не произошло, - комментируют «КП-Северный Кавказ» в ГУ МВД по Ставропольскому краю. - Количество уличных преступлений сократилось на 14% и составляет почти три тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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