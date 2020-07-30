Забывчивый мультимиллионер: люкс-автомобили изъяли у депутата, связанного с Арашуковыми

«Забывчивый» дагестанский депутат-мультимиллионер Курахма Магомедов лишился двух люксовых авто по решению суда. Прокурорская проверка выяснила, что доходы народного избранника за три года в несколько раз меньше, чем стоимость элитных машин. Незаконно нажитое имущество будет обращено в пользу государства.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» источники в правоохранительных структурах региона, в 2017 году Магомедов приобрел два шикарных автомобиля. К сожалению, их марки не называются. Стоимость роскошных машин — 8,3 миллиона рублей.

Вот только оказалось, что за три предыдущих года Магомедов не слишком-то обогатился. Его зарплата составила лишь 2,3 миллиона. Таким образом суд сделал вывод, что в приобретении машин присутствует коррупционная составляющая.

Как сообщил собеседник «Комсомолки», сам депутат ссылался на забывчивость. Он утверждал машины были куплены давно, на честно заработанные, кровные рубли. А он просто запамятовал об этом, заполняя налоговые декларации. Впрочем, убедить суд в своей правоте Магомедову не удалось.

Тем более, что в 2019 году депутат попал под следствие, как сообщник Арашуковых. Тогда правоохранители считали его участником преступных схем по хищению газа — народный избранник был главой отдела по учету «голубого золота» в махачкалинском «Межрегионгазе».

Отметим, что на днях Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества у самих Арашуковых. В доход государства обращены 5 роскошных квартир и апартаментов, 9 домов, отель-дворец «Адиюх Пэлас» в родовом селе клана, 14 автомобилей и другие ценности, найденные во время обысков. В это число входят золотые слитки, а также десятки наградных кинжалов, мечей и сабель. Стоимость обнаруженного имущества оценивается почти в 1,5 млрд рублей.

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