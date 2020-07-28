5 квартир, 9 домов, отель-дворец, ресторан, земля: Генпрокуратура требует продать имущество Арашуковых на 1,5 млрд

Генеральная прокуратура требует продать имущество семьи экс-сенатора Арашукова на полтора миллиарда рублей. Во время проверок следователи обнаружили несметные богатства на сумму 1,469 млрд рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/689323" frameborder="0"></iframe> Обыски по делу сенатора Арашукова.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, итоги проведенной проверки подтвердили — подавляющая часть собственности семьи получена коррупционными путями. Ведь официально Рауф и Рауль Арашуковы едва ли заработали 81,5 миллиона рублей.

— Установлено, что совокупная заработная плата Рауля Арашукова за период с 2007 по 2017 годы составила 66 млн рублей. А Рауфа Арашукова за период с 2009 по 2018 годы – 15,6 млн рублей. При этом они приобрели имущество на 1,469 млрд рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Интерьер дворца-отеля «Адиюх Пэлас»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За время работы в органах государственной власти и местного самоуправления глава семьи и «газовый король Северного Кавказа» вместе с сыном-сенатором приобрели 75 объектов недвижимости. Сюда входят 5 роскошных квартир и апартаментов, 9 шикарных жилых домов, отстроенный на деньги семьи трехэтажный отель-дворец «Адиюх Пэлас», ресторан, банный комплекс, 7 земельных участков, 14 автомобилей и множество других предметов роскоши.

Интерьер дворца-отеля «Адиюх Пэлас»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как известно «Комсомольской правде», при обысках в родовом поместье «Адиюх Пэлас» и других домах семьи Арашуковых нашли целый арсенал наградных и подарочных сабель, мечей и кинжалов. Кроме того, на кадры оперативных видео попали золотые слитки, доллары из чистого золота и килограммы денег.

Очевидно, что официально распоряжаться такими сокровищами и записывать их в налоговые декларации сенатор и газовый магнат, занимавший депутатское кресло в Народном собрании Карачаево-Черкесии, не могли. Поэтому имущество оформляли на ближайших родственников и подчиненных: личных водителей, охранников.

Наградные шашки и золотые слитки, вероятно, выходят в список предметов роскоши, которые будут обращены в доход государства

— Легальные источники дохода, которые позволили бы последним приобрести зарегистрированные на них объекты недвижимости и автотранспортные средства, отсутствуют. В связи с этим предъявлен гражданский иск об обращении выявленного имущества в доход государства, — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Более того: прокуроры уверены, что объективно судить Арашуковых на территории Карачаево-Черкесии не будут. Поэтому заявление направлено сразу в Верховный Суд РФ.

Апартаменты эск-сенатора Арашукова в Санкт-Петербурге. Фото: evspb.ru/соцсети

Напомним, отца и сына Арашуковых обвиняют в создании преступного сообщества и участии в нем. По мнению следствия они занимались хищениями. Их сумма оценивается как минимум в 2,5 млрд рублей. Кроме того сообщество занималось устранением «опасных» людей. Так по их заказу были реализованы два заказных убийства в 2010 году в КЧР. Одной из целей стал советник президента республики, метивший на пост премьер-министра.

Наградные шашки и золотые слитки, вероятно, выходят в список предметов роскоши, которые будут обращены в доход государства

От суда Арашуковых защищали серьезные связи в правоохранительных органах. Вместе с ними под суд пойдут экс-глава Следственного комитета по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов, старший следователь Андрей Филлипов и бывший начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов.

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