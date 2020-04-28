Не принимали «чистосердечные» и уничтожали улики: как силовики помогали скрывать убийства Арашуковых

Уголовные дела высокопоставленных силовиков из Карачаево-Чекресии объединили с делами экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Следствие считает, что представители правоохранительных органов помогали скрывать два заказных убийства, инкриминируемые Арашуковым: уничтожали улики и не принимали чистосердечные признания участников преступления.

На очередном заседании по продлению сроков ареста фигурантам дела стало известно, что вместе с Арашуковыми будут судить бывшего и.о. главы СК по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова, его подчинённого, старшего следователя Андрея Филиппова и экс-главу Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова. Следствие считает, что силовики входили в преступную группировку, созданную главой семейства Раулем Арашуковым.

Информированный источник, близкий к следствию, раскрыл суть обвинений бывшему главе СКР Булатову. По версии правоохранителей, он узнал о том, что криминальный авторитет Рустам Копсергенов хочет дать показания на Арашуковых. Дело касалось убийства советника президента КЧР Фраля Шебзухова в 2010 году.

Рауф Арашуков и экс-глава СКР по КЧР Казбек Булатов

Вместо того, чтобы содействовать расследованию, Булатов встретился с Копсергеновым, чтобы попытаться отговорить его от такого поспешного шага. Более того, позже он приказал старшему следователю Андрею Филлипову не приобщать чистосердечное признание Копсергенова к материалам дела. Что подчинённый и сделал, нарушив закон. В деле Булатова есть и второй эпизод, связанный с убийством лидера молодёжного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова. Здесь, по словам инсайдера, экс-глава СКР точно так же всеми силами защищал интересы Арашуковых.

Этого убийства касаются и обвинения, предъявленные главе ЦПЭ МВД по Карачаево-Черкесии Тимуру Бетуганову. Инсайдер утверждает, что согласно материалам следствия, заказ на убийство киллеру передал охранник Рауфа Арашукова. А Бетуганов, превысив служебные полномочия, содействовал уничтожению данных о телефонных разговорах между убийцей Аджиевым и охранником.

Напомним, что изначально заказчиком убийств Фраля Шебзухова и Аслана Жукова считался экс-сенатор Рауф Арашуков. Однако весной следствие поменяло свою позицию, дела отца и сына Арашуковых объединили. Считается, что заказ на убийства был дан с одобрения главы семейства, «газового короля» Северного Кавказа Рауля Арашукова.

Срок расследования по делу истекает 29 июля, а за месяц до этого следователи должны предоставить защите материалы дела в окончательной редакции. После ознакомления оно будет передано в прокуратуру и в суд.

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