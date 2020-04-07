«Отец дал указание организовать два убийства»: появились новые подробности дела Арашукова

Появились новые подробности по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова. Следствие уточнило обвинения против бывшего члена Совета Федерации. Добавились ещё три эпизода преступной деятельности. Подробности сообщили адвокаты подозреваемого.

Следствие наконец внесло определённость в обвинение против Рауфа Арашукова. Правоохранители уточнили, как сенатор покрывал преступную группировку отца.

— По версии следствия, глава преступной группировки Рауль Арашуков дал указание сыну организовать два убийства. Якобы это было сделано «в целях пресечения возможности массового распространения сведений о фактах преступной и иной противоправной деятельности организации», — объяснила адвокат политика Марина Андреева.

Жертвами стали руководитель молодёжного движения «Адыге-Хасэ» Аслан Жуков и советник президента КЧР Фраль Шебзухов. А сам Арашуков связался с бывшим замглавы управления Следственного комитета по КЧР Казбеком Булатовым, экс-начальником ЦПЭ МВД по региону Тимуром Бетугановым и, через них следователем по особо важным делам Андреем Филипповым. Им было поручено не проводить объективное расследование по уголовным делам.

С этим поручением связаны три новых эпизода по уголовному делу. Для защиты ОПГ Арашуков организовал два преступления по статье «Превышение должностных полномочий» и одно по статье «Заведомо ложный донос». Тем самым, по версии следствия, успешно «прикрыв» деятельность организации отца.

Напомним, спецоперация по захвату Рауфа и Рауля Арашуковых прошла 30 января 2019 года. Сенатор и «газовый король» были арестованы по решению суда, политика лишили неприкосновенности. Отца обвиняют в крупномасштабных махинациях по хищению газа. Ещё в 2000-х годах он создал преступное сообщество и с помощью мошеннических схем похищал газ у «Газпрома». Сумма хищений — 31 миллиард рублей.

Сын-сенатор занимался прикрытием деятельности группировки. Согласно материалам следствия, организовал два заказных убийства, был членом преступной группы и оказывал давление на свидетеля.

Расследование уголовных дел продолжается.

КСТАТИ

Стало известно, когда закончится расследование дела Арашуковых

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