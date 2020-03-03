Стало известно, когда закончится расследование дела Арашуковых

Стало известно, когда закончится расследование уголовных дел экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. По словам Владимира Постанюка, возглавляющего коллегию адвокатов, занимающейся защитой подозреваемых, речь идёт о четырёх месяцах.

— Широко известно, что срок содержания подозреваемых по особо тяжкому преступлению под стражей не должен превышать полутора лет. При чём через год и пять месяцев нам должны предоставить материалы дела для ознакомления. Рауфа и Рауля Арашуковых задержали 31 января 2019 года, а значит мы начнём знакомиться с обвинением не позже 30 июня этого года, — заявил Владимир Постанюк.

Защита продолжает настаивать на невиновности бывшего сенатора и его отца. По словам адвоката у них в собственности ничего не нашли, кроме родового имения Хабез. Однако фактически следствие обыскало множество домов, арестовало 107 (в том числе и раритетных) машин и имущество на сумму порядка 830 миллионов рублей.

Идейным вдохновителем преступной группы, похищавшей газ, по сведениям следствия, стал Рауль Арашуков. Фото: Ставрополькрайгаз

Напомним, что 30 января сенатора задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации в присутствии Александра Бастрыкина и Юрия Чайки. Его обвиняют в двух заказных убийствах по политическим мотивам. В 2010 году, по сведениям следствия, юный Арашуков стремился занять место премьер-министра Карачаево-Черкесии и «заказал» сначала лидера молодёжного движения, отказавшегося ему помогать, а потом и одного из кандидатов на высокий пост.

В тот же день арестовали и «газового короля» Северного Кавказа Рауля Арашукова. Советник генерального директора «Межрегионгаза», по данным правоохранителей, создал преступное сообщество, куда входил и его сын. Члены группировки похищали газ у «Газпрома», пользуясь различными преступными схемами. Где-то недостачу списывали на транспортные потери, где-то создавали несуществующих абонентов, а где-то просто срывали пломбы с газовых счётчиков, аннулируя все показания. Следствие считает, что таким образом им удалось похитить «голубое топливо» на сумму порядка 32 миллиардов рублей.

Кроме того, в последнее время на старшего Арашукова завели новые уголовные дела. Они включают несколько эпизодов хищения и мошенничества. В частности фиктивное трудоустройство мамы и сестры бывшего сенатора. Здесь общая сумма ущерба нанесённого «Газпрому» оценивается в 770 миллионов рублей.

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