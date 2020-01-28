Сенатор Арашуков согласился давать показания по уголовному делу

Бывший сенатор Рауф Арашуков готов дать показания, однако не собирается сотрудничать со Следственным комитетом. По словам политика, у него есть веские причины думать, что сотрудники СК настроены против него. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщил глава адвокатской коллегии, защищающей отца сенатора Рауля Арашукова Владимир Постанюк.

— Фактически он заявил об отводе Следственного комитета. Недавно Рауф Раулевич лично написал заявление на имя директора ФСБ Александра Бортникова. В нём он указал, что готов дать показания только сотрудникам Федеральной службы безопасности, — сообщил Владимир Постанюк.

О чём бывший сенатор собирается рассказать в ФСБ, к сожалению, выяснить не удалось. Адвокат Рауфа Арашукова Анна Ставицкая сообщила, что защита «пока не считает нужным предавать публичности подробности документа».

Причины своего сомнения в следователях СК РФ объяснил во время заседания по продлению срока содержания под стражей сам Арашуков.

— Следователь сказал мне, что если я не признаюсь в этих убийствах, то они найдут другие преступления, убийства и я буду сидеть в тюрьме до конца жизни, — заявил экс-сенатор.

Напомним, что Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года в зале заседаний Совета Федерации. Ему предъявили обвинения в заказных убийствах, участии в преступной группировке отца, похищавшей газ у «Газпрома», а также давлении на свидетелей. В присутствии генпропурора Чайки и главы СК Бастрыкина сенаторы проголосовали за снятие с коллеги неприкосновенности и политика задержали.

Вероятнее всего, показания, которые хочет дать Арашуков ФСБ касаются бывшего сенатора от КЧР Вячеслава Дерева. Политик уже обвинял его в фабрикации уголовного делаФото: "КП" Архив

Судя по заявлениям, публикуемых защитой в соцсетях Арашукова, речь в заявлении на имя директора ФСБ может идти о том, что уголовное дело против него сфабриковано. Экс-сенатор уверяет, что его якобы оговорил его предшественник на этой высокой позиции Вячеслав Дерев. По его мнению, предыдущий сенатор от КЧР связывал собственное уголовное преследование с Арашуковым, поэтому решил отмстить.

Позиция следствия по этому делу сильно разнится с мнением Арашукова. В СК считают, что политик «заказал» лидера молодёжного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова за отказ вывести народ на улицы в поддержку молодого политика в 2010 году. А спустя несколько месяцев устранил главного претендента на кресло премьер-министра КЧР Фраля Шебзухова.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Стало известно, сколько на самом деле зарабатывал Арашуков

Олигархи, короли — как только не называли Арашуковых в народе. И все же собственности у них, по заявлениям защиты, почти не было. Хотя и бедствовать не приходилось — дома арендовали у богатых родственников и получали огромные зарплаты (подробности).

Арашукова подозревают в присвоении ещё 770 миллионов рублей

«Газовый король» Рауль Арашуков обрастает новыми уголовными делами. Против магната, ещё год назад работавшего советником генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», возбудили ещё одну уголовку, которая содержит несколько эпизодов хищения. Общая сумма украденных у «Газпрома» денег превысила 770 миллионов рублей (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Басков не приедет: как Арашуков отметит юбилей в СИЗО

Праздники Арашуковых славились по всему Северному Кавказу. Именно на дне рождения Рауля Туркбиевича «золотой голос России» Николай Басков впервые спел на черкесском языке. На кадрах, гуляющих по сети, виден и роскошный многометровый торт, оформленный в виде книги, и ломящиеся от десятков яств столы. И это неудивительно, ведь Арашуковы — один из влиятельнейших кланов на Кавказе (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Расследование Ульяны Скойбеды: как сенатор Арашуков убивал людей на газовые деньги. Часть 1

В августе, 20-го, когда местный Следственный комитет в очередной раз хоронил уголовное дело об убийстве, на московских сайтах, имеющих прочную репутацию «сливных бачков», появился один и тот же, под копирку сделанный текст о том, что заказчик преступления - Арашуков Рауф, но у правоохранительных органов кишка тонка привлечь олигарха со связями. К статье прилагалось фото генерала-следователя, машущего рукой из допотопной «копейки» ГАИ, стоящей в поместье у героя публикации в качестве реликвии (подробности).

Как семья Арашуковых воровала миллионы, превращая пенсионеров в должников: расследование Ульяны Скойбеды

Передо мной сидит член следственно-оперативной группы. Интервью строго анонимное: я знаю только то, что сотрудник с «земли» и стоял у самых истоков разработки арашуковского ОПС, организованного преступного сообщества (подробности).