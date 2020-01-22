Стало известно, сколько на самом деле зарабатывал Арашуков

Олигархи, короли — как только не называли Арашуковых в народе. И все же собственности у них, по заявлениям защиты, почти не было.

Обыски в фамильном поместье Арашуковых "Адиюх-Пэлас".

— Сейчас повсеместно говорят, что у Арашуковых арестовано 107 автомобилей, денежных средств на 800 миллионов. Самая крупная сумма, на которую наложен арест — 1 миллион рублей, — рассказывает адвокат «газового короля» Рауля Арашукова Владимир Постанюк. — И то это деньги не Арашукова, а его родного брата. На их счетах просто не было денег. Нет ни дворцов, ни домов, ничего.

Среди арестованных машин были, например, коллекционные авто советского времени. Их стоимость — от 500 тысяч до 46 миллионов рублей

Единственное — родовой дом, который принадлежал их семье в ауле Хабез. Роскошный дом в Ставрополе, который приписывали Арашуковым, был, к моему удивлению, построен на кредитные средства. И принадлежал одной из сестер [сенатора]. У этой семьи фактически ничего не было! Нет, они, конечно, были очень состоятельными людьми. Например, зарплата Рауля Арашукова на его должности в «Межрегионгазе» составляла около 300 тысяч рублей. Полумилионные премиальные были. Однако это не заявленные миллиарды.

Вот так выглядит квартира сенатора в Санкт-Петербурге. По заверениям адвоката, он её арендовал

Постанюк утверждает, что большая часть арестованного следствием имущества (помимо 107 машин, еще и 100 объектов недвижимости — Ред.) Раулю и Рауфу не принадлежала. Например, роскошная двухъярусная квартира в центре Санкт-Петербурга с несколькими спальнями, каминной и бильярдной находилась в аренде у сенатора. Особняк в Подмосковье тоже был в аренде. Найденные во время обысков в домах, где жили Арашуковы, золотые доллары, слитки и наградные шашки и кинжалы адвокат не считает представляющими большую ценность.

Это лишь крохотная часть арестованного по делу имущества

— Этот слиток из золота — это такая шутка, — продолжает Постанюк. — Он действительно изображен как слиток золота. Но это парфюмерный набор. У меня точно такой же. Этот «слиток золота» стоит 200 рублей!

Однако у следствия другое мнение: арестованное имущество принадлежало семье, было нажито незаконно, а потому должно быть обращено в доход государства.

Напомним, что сенатора Рауфа Арашукова арестовали в зале заседаний Совета Федерации 30 января прошлого года. Его обвиняют в заказных убийствах, участии в преступной группировке и давлении на свидетелей. Его отца Рауля Арашукова взяли в тот же день после заседания в «Межрегионгазе». «Газовому королю» Северного Кавказа вменяют создание преступной группировки и хищение газа на сумму, превышающую 30 миллиардов рублей. Расследование продолжается.

Доллары из золота, слитки и килограммы денег - обыски по делу Арашуковых.

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