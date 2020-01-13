По делу Арашуковых арестовано имущество на 830 млн рублей

Более 107 дорогих иномарок и 100 объектов недвижимости арестовало следствие в рамках уголовного дела о хищении природного газа в СКФО, фигуранты которого - Рауль Арашуков и его сын, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков.

На фото: малая толика изъятого при обысках. Фото предоставлено следственно-оперативной группой

Общая сумма арестованного имущества составила 830 млн рублей. Об этом сообщил зампредседателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

В коллекции Арашуковых были и современные машины. Например этот роскошный Mercedes MaybachФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По его словам, правоохранителям также удалось выявить дополнительные факты присвоения денег с помощью фиктивного трудоустройства дочери Рауля Арашукова Камиллы Агоевой на должность советника генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь», а его жены Нелли Арашуковой - на должность начальника отдела кадров филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

Всего из компаний злоумышленники похитили более 12,8 млн рублей и более 2,8 млн рублей соответственно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/693974" frameborder="0"></iframe> Обыск в доме Арашуковых. Оперативная видеосъемка.

Фото предоставлено следственно-оперативной группой

—Еще более 761 млн рублей АО «Газпром газораспределение Ставрополь" похищено путем необоснованного перечисления по фиктивным договорам на расчетные счета подконтрольных Раулю Арашукову фирм, — поделился Краснов.

Раньше Арашуков мог позволить себе лучшие рестораны страны, а теперь жалуется на нехватку водыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ранее «КП-Северный Кавка» писал, что экс-сенатор и «газовый король» Арашуковы бедствуют в СИЗО. Экс-сенатору и «газовому королю», некогда обедавшим в элитных ресторанах и живших в шикарном дворце, не хватает воды и хорошей компании в СИЗО.

На нехватку воды пожаловался бывший член Совета Федерации. Арашуков-младший сообщил, что не может покупать в тюремном магазинчике необходимое ему количество воды. По его словам, арестанты не могут приобрести больше 30 полуторалитровых бутылок в месяц.На условия в «Лефортово» Рауф и Рауль Арашуковы пожаловались членам общественной наблюдательной комиссии, посещающей изолятор раз в одну-две недели.

Администрация «Лефортово» тут же парировала, объяснив общественникам, что вода в кранах изолятора полностью соответствует всем санитарным нормам.

А ограничение на её покупку обусловлено правилами изолятора, согласно которым вес вещей и продуктов питания в камере не должен превышать 50 килограммов. То есть Рауф Раулевич может покупать больше воды, если поступится едой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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