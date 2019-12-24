Не хватает воды и хорошей компании: экс-сенатор и «газовый король» Арашуковы бедствуют в СИЗО

Экс-сенатору и «газовому королю», некогда обедавшим в элитных ресторанах и живших в шикарном дворце, не хватает воды и хорошей компании в СИЗО. На условия в «Лефортово» Рауф и Рауль Арашуковы пожаловались членам общественной наблюдательной комиссии, посещающей изолятор раз в одну-две недели.

На нехватку воды пожаловался бывший член Совета Федерации. Арашуков-младший сообщил, что не может покупать в тюремном магазинчике необходимое ему количество воды. По его словам, арестанты не могут приобрести больше 30 полуторалитровых бутылок в месяц.

Администрация «Лефортово» тут же парировала, объяснив общественникам, что вода в кранах изолятора полностью соответствует всем санитарным нормам. А ограничение на её покупку обусловлено правилами изолятора, согласно которым вес вещей и продуктов питания в камере не должен превышать 50 килограммов. То есть Рауф Раулевич может покупать больше воды, если поступится едой.

Рауль (слева) и Рауф АрашуковыФото: СОЦСЕТИ

Второй существенной претензией было то, что соседи в камерах политика и бывшего высокопоставленного менеджера «Межрегионгаза» не просто уголовники — террористы. По словам Арашуковых, их вина ещё не доказана, а их уже держат с прожжёнными уголовниками. Отец и сын не рады такому обществу и просто боятся за свою жизнь.

Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Следствие считает, что политик причастен к двум заказным убийствам. Аслана Жукова Арашуков мог заказать за отказ встать на свою сторону, а Фраля Шебзухова устранить, как конкурента в борьбе за кресло премьера Карачаево-Черкесии. Оба преступления датированы 2010 годом.

В тот же день спецназ нагрянул на совещание в Санкт-Петербуржский офис федерального «Межрегионгаза». Отца политика, «газового короля» Северного Кавказа Рауфа Арашукова, заподозрили в махинациях по всему СКФО. Благодаря отлаженным схемам, с начала 2000-х годов он и его сторонники похищали природный газ. Общая цена украденного голубого топлива превысила 30 миллиардов рублей. К слову, его сына также считают причастным к этой преступной схеме.

Сейчас Арашуковы находятся под арестом в разных камерах Лефортово. Следствие по их уголовным делам продолжается.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Расследование Ульяны Скойбеды: как сенатор Арашуков убивал людей на газовые деньги. Часть 1

- Москва что, не знала, что Арашуковы воруют? - смеется Карачаево-Черкесия и соседнее Ставрополье. - Все знали! Двадцать лет всех устраивало!

- Ну Рауф же не вчера их убил... Вся республика знала, девять лет мы писали, выступали: никто его не сажал! Ой, мы так до конца и не поверили, это просто кому-то выгодно сейчас (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как семья Арашуковых воровала миллионы, превращая пенсионеров в должников: расследование Ульяны Скойбеды

Передо мной сидит член следственно-оперативной группы. Интервью строго анонимное: я знаю только то, что сотрудник с «земли» и стоял у самых истоков разработки арашуковского ОПС, организованного преступного сообщества (подробности).