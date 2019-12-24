2019-12-24T17:52:57+03:00
Общество

Не хватает воды и хорошей компании: экс-сенатор и «газовый король» Арашуковы бедствуют в СИЗО

Политика подозревают в заказных убийствах, отца — в краже газа на 30 миллиардов
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Раньше Арашуков мог позволить себе лучшие рестораны страны, а теперь жалуется на нехватку водыРаньше Арашуков мог позволить себе лучшие рестораны страны, а теперь жалуется на нехватку водыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Экс-сенатору и «газовому королю», некогда обедавшим в элитных ресторанах и живших в шикарном дворце, не хватает воды и хорошей компании в СИЗО. На условия в «Лефортово» Рауф и Рауль Арашуковы пожаловались членам общественной наблюдательной комиссии, посещающей изолятор раз в одну-две недели.

На нехватку воды пожаловался бывший член Совета Федерации. Арашуков-младший сообщил, что не может покупать в тюремном магазинчике необходимое ему количество воды. По его словам, арестанты не могут приобрести больше 30 полуторалитровых бутылок в месяц.

Администрация «Лефортово» тут же парировала, объяснив общественникам, что вода в кранах изолятора полностью соответствует всем санитарным нормам. А ограничение на её покупку обусловлено правилами изолятора, согласно которым вес вещей и продуктов питания в камере не должен превышать 50 килограммов. То есть Рауф Раулевич может покупать больше воды, если поступится едой.

Рауль (слева) и Рауф Арашуковы Фото: СОЦСЕТИ

Рауль (слева) и Рауф АрашуковыФото: СОЦСЕТИ

Второй существенной претензией было то, что соседи в камерах политика и бывшего высокопоставленного менеджера «Межрегионгаза» не просто уголовники — террористы. По словам Арашуковых, их вина ещё не доказана, а их уже держат с прожжёнными уголовниками. Отец и сын не рады такому обществу и просто боятся за свою жизнь.

Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Следствие считает, что политик причастен к двум заказным убийствам. Аслана Жукова Арашуков мог заказать за отказ встать на свою сторону, а Фраля Шебзухова устранить, как конкурента в борьбе за кресло премьера Карачаево-Черкесии. Оба преступления датированы 2010 годом.

В тот же день спецназ нагрянул на совещание в Санкт-Петербуржский офис федерального «Межрегионгаза». Отца политика, «газового короля» Северного Кавказа Рауфа Арашукова, заподозрили в махинациях по всему СКФО. Благодаря отлаженным схемам, с начала 2000-х годов он и его сторонники похищали природный газ. Общая цена украденного голубого топлива превысила 30 миллиардов рублей. К слову, его сына также считают причастным к этой преступной схеме.

Сейчас Арашуковы находятся под арестом в разных камерах Лефортово. Следствие по их уголовным делам продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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