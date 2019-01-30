Депутат в 18 лет, министр - в 22: чем известен арестованный сенатор Рауф Арашуков

В Совфеде задержан один из самых влиятельных людей Карачаево-Черкесии и всего Северного Кавказа - Рауф Арашуков. Молодого и перспективного кавказского политика с казалось бы, большим будущим следователи обвиняют в организации убийств.

Рауф Арашуков происходит из крупного черкесского клана Арашуковых, считающихся «газовыми королями Северного Кавказа». Он приходится родным сыном 58-летнему Раулю Арашукову, долгие годы работавшему генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и ОАО «Ставрополькрайгаз». Кроме того, у Рауфа есть семь братьев и сестер.

Родился Рауф в 1986 году в селении Хабез (Карачаево-Черкесия), считающемся родовой вотчиной Арашуковых, где у них построен роскошный центр отдыха «Адиюх Пэлэс».

Дворец "Адиюх Пэлэс" в КЧР, принадлежащий Рауфу Арашукову и его семьеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 22 года Рауф Арашуков делает еще один важный шаг в карьере - складывает депутатские полномочия в Ставрополе и становится министром труда и соцразвития Карачаево-Черкесии, а заодно и помощником президента республики Бориса Эбзеева. А через пару лет переходит управлять родным Хабезским районом, где побеждает на выборах главы района с результатом почти в 99% голосов "За".Рауф Арашуков начал свою политическую карьеру еще в ранней молодости. В 2002 году пришел работать на руководящих постах в компании «Ставропольрегионгаз», ответственной за поставки газа по всему Ставрополью. В 2004 году был избран в городскую думу Ставропольского края. На тот момент, Рауфу Арашукову не исполнилось еще и 19 лет, он был студентом первого курса юридического факультета в Ставропольском государственном университете.

В октябре 2010 Рауф Арашуков занимает кресло депутата Народного Собрания Карачаево-Черкесии, откуда переходит на пост первого замдиретора «Газпрома межрегионгаз Пятигорск», курируя газификацию в Карачаево-Черкесии.

В марте 2011 года Рауф становится первым замом премьера Карачаево-Черкесии Индриса Кябишева, одновременно руководя Управлением автомобильных дорог республики.

Арашукова-младшего тогда прочили даже на пост главы Карачаево-Черкесии. Но все складывается иначе. В 2014 году Рауф меняет важный пост вице-премьера на уже знакомое ему кресло главы администрации Хабезского района. А осенью 2016 года Арашуков-младший внезапно уходит на повышение в Москву, где становится членом Совета Федерации от Карачаево-Черкессии.

У Арашукова имеется собственный благотворительный фонд, занимающийся, например, помощью многодетным семьям. Его доход по декларации за 2017 год составил 4,9 млн рублей. Рауф - кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.

Супруга Рауфа Арашукова - Аида Арашукова - известна как одна из московских светских львиц и модный российский дизайнер. Сам Рауф был неоднократно замечен в компании звезд российского шоу-бизнеса.

Рауф Арашуков и Тина Канделаки

Актриса Надежда Оболенцева, актриса Светлана Бондарчук, сенатор Рауф Арашуков, режиссер Резо Гигинеишвили

Кстати, в прошлом году Арашуков оказывался в центре скандала. В СМИ была информация, что у него есть запрещенный для сенатора вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах. Тогда в Совете Федерации провели проверку и опровергли обвинения в адрес Арашукова.

Также Рауфа Арашукова подозревают в заказе убийств двух видных на его родине людей: главы общественного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в председатели правительства Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. С заявлением на Рауфа Арашукова в правоохранительные органы обратились родственники убитых.

Также Рауфа Арашукова обвиняли в избиении в центре Черкесска республиканского депутата Руслана Карданова. Парламентарий после этого избиения попал в больницу.

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