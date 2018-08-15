В КЧР оправданный за убийство вновь явился с повинной спустя шесть лет

СЕГОДНЯ 20:10 2018-08-15T20:59:59+03:00

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В Карачаево-Черкесии сегодня произошёл беспрецедентный случай: Расул Аджиев, почти шесть лет назад оправданный по делу об убийстве одного из лидеров черкесского молодёжного движения «Адыге-Хаса» Аслана Жукова, вновь явился в полицию с повинной. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР республики.

— После убийства Жукова, произошедшего 14 марта 2010 года рядом с одной из автозаправок Черкесска, Аджиев сам пришёл в полицию и написал явку с повинной. В ходе следствия и в суде он постоянно подтверждал факт совершения тяжкого преступления. Однако суд с этим не согласился и полностью его оправдал. Обвиняемый был немедленно освобождён и получил право на реабилитацию. Однако несколько дней назад Аджиев вновь заявил о своём причастности к убийству, — говорится в сообщении.

Дело действительно выглядит нестандартным. Удивляет то, что признавшегося в преступлении мужчину защищал адвокат семьи погибшего. Сами родственники Жукова не верили в его причастность к преступлению. По их предположениям, Аслан был убит по политическим мотивам, связанным с его общественной деятельностью в «Адыге-Хаса». В 2017 году сестра погибшего Алла заявила, что заказчиком убийства считает бывшего члена Совета Федерации от КЧР Рауфа Арашукова.

Сам же предполагаемый убийца называл совершенно иной мотив. Согласно его показаниям, он был влюблён в некую девушку, состоявшую в близких отношениях с Жуковым. Между ними завязалось общение, однако потерпевший обо всём узнал и стал угрожать ему.

Убийство Аслана Жукова остаётся нераскрытым уже почти 8 лет

Такой поворот событий мужчина воспринял очень серьёзно и даже обзавёлся нелегально купленным пистолетом Макарова. Когда в роковой день соперники встретились на автозаправке, принадлежавшей Жукову, беседа шла на повышенных тонах. В кульминационный момент, по словам Аджиева, убитый сделал движение, которое он расценил как попытку достать оружие. После этого оправданный выхватил Макарова и трижды выстрелил в соперника. Однако детали роковых событий он назвать затруднился, ссылаясь на то, что находился в состоянии аффекта и не запомнил подробности.

Однако адвокат семьи пригласил в суд ту самую роковую даму, ставшую причиной размолвки между мужчинами. Она под присягой поклялась, что видит Аджиева впервые. Орудие убийства тоже так и не было найдено. Суд отметил и ряд других серьёзных нетыковок между показаниями предполагаемого убийцы и рассказами свидетелей. «За» его версию говорили лишь результаты следственного эксперимента.

В итоге мужчина покинул здание суда в статусе невиновного и даже мог рассчитывать на компенсацию причинённого ущерба. Несмотря на это, спустя почти шесть лет он снова пришёл с чистосердечным признанием в убийстве.

После такого заявления следователи вернулись к уголовному делу, застопорившемуся на «мертвой точке» сразу после решения суда. Теперь правоохранители попытаются установить мотивы, которые побудили Аджиева вновь признаться в преступлении, которое, согласно протоколу, он не совершал.