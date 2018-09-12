2018-09-12T15:13:34+03:00
Общество

Александр Бастрыкин забрал в Москву расследование двух громких убийств политиков в Карачаево-Черкесии

Теперь подробности этих преступлений будут выяснять столичные следователи
Михаил ЮЖНЫЙ
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Александр Бастрыкин забрал в Москву для расследования два громких уголовных дела из КЧРАлександр Бастрыкин забрал в Москву для расследования два громких уголовных дела из КЧРФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Александр Бастрыкин забрал в Москву дела о заказных убийствах политиков в КЧР. Напомним, в Карачаево-Черкесии до недавнего времени расследовались уголовные дела об убийствах советника президента республики Фраля Шебзухова и общественного деятеля, лидера молодежного движения "Адыге-Хасэ", Аслана Жукова.

- Передача этих важных дел на федеральный уровень необходима для наиболее полного и объективного расследования, - указала официальный представитель СКР Светлана Петренко. - Следователи из центрального аппарата должны будут тщательно изучить материалы этих уголовных дел, выяснить все обстоятельства совершения преступлений. Они заново опросят свидетелей и участников этих уголовных дел.

Напомним, Аслана Жукова застрелили в его же автомобиле в марте 2010 года. По подозрению в причастности к убийству был задержан местный житель Расул Аджиев, с которым у него был конфликт. Спустя два года суд признал Аджиева невиновным. Но в августе 2018 года, Аджиев снова пришел в полицию каяться в этом преступлении. Уголовное дело об убийстве Аслана Жукова было возобновлено.

Советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова же жестоко избили бейсбольной битой и застрелили в мае 2010 года. По делу об убийстве Шебзухова были осуждены четверо исполнителей, жители Карачаево-Черкесии Магомет Джубуев, Алик Татаркулов, Назим Кущетеров и Султан Джанкезов. Однако расследование и этого преступления также не было завершено. Здесь до сих пор не установлены организаторы нападения.

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