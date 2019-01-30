2019-01-30T11:46:38+03:00
Происшествия

Следователи установили причастность сенатора Арашукова к нескольким убийствам

Политика задержали прямо в зале заседаний Совфеда
Алена БЕЛЯЕВА
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В Следственном комитете России назвали причины задержания сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которое силовики провели 30 января прямо в зале заседаний Совета Федераций.

По данным ведомства, в ходе расследования убийств заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника Президента республики Фраля Шебзухова выяснилось, что к ним причастен Арашуков.

Поэтому, по результатам рассмотрения представления Генпрокурора РФ Советом Федерации принял решение о лишении Арашукова неприкосновенности члена Совфеда и даче согласия на его привлечение в качестве обвиняемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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