Следователи установили причастность сенатора Арашукова к нескольким убийствам
В Следственном комитете России назвали причины задержания сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которое силовики провели 30 января прямо в зале заседаний Совета Федераций.
По данным ведомства, в ходе расследования убийств заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника Президента республики Фраля Шебзухова выяснилось, что к ним причастен Арашуков.
Поэтому, по результатам рассмотрения представления Генпрокурора РФ Советом Федерации принял решение о лишении Арашукова неприкосновенности члена Совфеда и даче согласия на его привлечение в качестве обвиняемого.
ИСТОЧНИК KP.RU
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