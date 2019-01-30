Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации

30 января сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали сотрудники ФСБ прямо в зале заседаний Совета Федераций. Силовики вывели политика из зала.

Примечательно, что пленарное заседание Совета Федерации было переведено в закрытый режим для прессы как раз перед задержанием чиновника. Вход в зал был перекрыт силовиками.

Сейчас в рабочем кабинете Арашукова проводятся обыски. Из-за задержания политика заседание Совета началось на 25 минут позже.

Задержание связано с расследованием убийства, совершенного еще в 2010 году. Киллер Руслан Аджиев, проходящий по делу об убийстве лидера черкесского движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова, называл заказчиком преступления именно сенатора. Другие свидетели давали показания, что парламентарий также причастен к убийству кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова, совершенного в том же году.

Как сообщает пресс-служба СК России, следователи, занимавшиеся делом об этих двух убийствах выяснили, что к ним причастен Рауф Арашуков. Поэтому, 30 января он был лишен неприкосновенности члена Совета Федерации и привлечен к расследованию в качестве обвиняемого.

Напомним, в Совфед уроженец Карачаево-Черкесии пришел в сентябре 2016 года. Он является членом комитета по экономической политике. Рауф Арашуков является сыном Рауля Арашукова, который является одним из самых богатых и влиятельных жителей республики.

Кстати, в прошлом году сенатор уже оказывался в центре скандала. Тогда появилась информация, что у него есть вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах, чтонарушает федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ".

Тогда в Совете Федерации опровергли обвинения в адрес Арашукова, заявив, что все обвинения голословны. В этот раз задержание политика прошло с разрешения Совфеда.

СПРАВКА "КП":

Рауф Арашуков родился 23 июня 1986 года в ауле Хабез.

С 2002 по 2004 года работал в ООО "Ставропольрегионгаз"

С 2004 году в 18-летнем возрасте стал депутатом городской Думы Ставрополя

2 апреля 2008 года указом главы КЧР назначен республиканским министром труда и социального развития. Тогла Рауфу бфло всего 22 года.

В октябре-ноябре 2008 года занимал должность помощника главы республики.

В 2008—2009 годах являлся главой Хабезского муниципального района

В октябре 2010 года при поддержке «Единой России» избран депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики четвёртого созыва, но 7 апреля 2011 года сложил полномочия досрочно.

В 2010—2011 годах — первый заместитель директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».

В марте 2011 года назначен первым заместителем председателя правительства КЧР

В 2014 году — опять стал и. о. главы администрации Хабезского муниципального района.

В феврале 2015 года стал главой администрации решением районного совета.

13 сентября 2015 года в ходе дополнительных выборов избран в районный Совет третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 6.

18 сентября 2016 года в 31 год был наделен полномочиями члена Совета Федерации. Вошел в состав Комитета Совета Федерации по экономической политике. Моложе его в Совфеде никого нет.

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