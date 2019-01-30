Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации
30 января сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали сотрудники ФСБ прямо в зале заседаний Совета Федераций. Силовики вывели политика из зала.
Примечательно, что пленарное заседание Совета Федерации было переведено в закрытый режим для прессы как раз перед задержанием чиновника. Вход в зал был перекрыт силовиками.
Сейчас в рабочем кабинете Арашукова проводятся обыски. Из-за задержания политика заседание Совета началось на 25 минут позже.
Задержание связано с расследованием убийства, совершенного еще в 2010 году. Киллер Руслан Аджиев, проходящий по делу об убийстве лидера черкесского движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова, называл заказчиком преступления именно сенатора. Другие свидетели давали показания, что парламентарий также причастен к убийству кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова, совершенного в том же году.
Как сообщает пресс-служба СК России, следователи, занимавшиеся делом об этих двух убийствах выяснили, что к ним причастен Рауф Арашуков. Поэтому, 30 января он был лишен неприкосновенности члена Совета Федерации и привлечен к расследованию в качестве обвиняемого.
Напомним, в Совфед уроженец Карачаево-Черкесии пришел в сентябре 2016 года. Он является членом комитета по экономической политике. Рауф Арашуков является сыном Рауля Арашукова, который является одним из самых богатых и влиятельных жителей республики.
Кстати, в прошлом году сенатор уже оказывался в центре скандала. Тогда появилась информация, что у него есть вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах, чтонарушает федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ".
Тогда в Совете Федерации опровергли обвинения в адрес Арашукова, заявив, что все обвинения голословны. В этот раз задержание политика прошло с разрешения Совфеда.
СПРАВКА "КП":
Рауф Арашуков родился 23 июня 1986 года в ауле Хабез.
С 2002 по 2004 года работал в ООО "Ставропольрегионгаз"
С 2004 году в 18-летнем возрасте стал депутатом городской Думы Ставрополя
2 апреля 2008 года указом главы КЧР назначен республиканским министром труда и социального развития. Тогла Рауфу бфло всего 22 года.
В октябре-ноябре 2008 года занимал должность помощника главы республики.
В 2008—2009 годах являлся главой Хабезского муниципального района
В октябре 2010 года при поддержке «Единой России» избран депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики четвёртого созыва, но 7 апреля 2011 года сложил полномочия досрочно.
В 2010—2011 годах — первый заместитель директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».
В марте 2011 года назначен первым заместителем председателя правительства КЧР
В 2014 году — опять стал и. о. главы администрации Хабезского муниципального района.
В феврале 2015 года стал главой администрации решением районного совета.
13 сентября 2015 года в ходе дополнительных выборов избран в районный Совет третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 6.
18 сентября 2016 года в 31 год был наделен полномочиями члена Совета Федерации. Вошел в состав Комитета Совета Федерации по экономической политике. Моложе его в Совфеде никого нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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