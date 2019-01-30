Отца сенатора Арашукова задержали по подозрению в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей

30 января сотрудники ФСБ провели задержание не только сенатора Рауфа Арашукова, но и его отца "газового короля" Рауля Арашукова. Силовики пришли за бизнесменом на заседание "Газпрома", проходившее сегодня в Санкт-Петербурге.

Согласно имеющейся информации, Рауль Арашуков причастен к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей. Эти мошеннические действия совершались на протяжении нескольких лет.

Сейчас силовики ФСБ проводят обыски и другие следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, Рауфа Арашукова задержали утром 30 января прямо во время заседания Совета Федераций. Следователи считают, что политик причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника Президента республики Фраля Шебзухова, которые произошли в 2010 году. Кроме того, его подозревают в подделке документов и совершении ряда других преступлений.

Против клана Арашуковых возбуждены уголовные дела по по факту создания и участия в преступной организации, мошенничества в особо крупном размере и организации убийств.

СПРАВКА "КП":

С 2011 года Рауль Арашуков является советником генерального директора "Газпром межрегионгаза". Бизнесмен - член партии "Единая Россия" и депутат Народного собрания КЧР.

Арашуков награжден орденом РПЦ Святого благоверного князя Даниила Московского, медалью "За заслуги перед Ставропольским краем". Рауль носит звание "Лучший работник топливно-энергетического комплекса Ставропольского края" и имеет почетную грамоту "Газпрома".

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