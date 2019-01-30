За что задержали сенатора Арашукова: устранение конкурентов и организация ОПГ

В среду в зал Совета Федерации ворвались люди в масках. Их вели лично генпрокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. С такими почестями задерживали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Согласно официальным сведениям Следственного комитета России, установлена причастность сенатора к заказным убийствам и другим особо тяжким преступлениям. При чём слухи о причастности сенатора к заказным убийствам ходили с 2010 года. Именно тогда были совершены два главных перступления Арашукова: по его заказу устранили главу общественного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в председатели правительства Карачаево-Черкесии Фралья Шебзухова.

Первым был убит Жуков. Будучи лидером движения за права черкессов, он был непосредственно знаком с Арашуковым и в феврале между ними произошёл конфликт. Позже, киллер сообщил, что заказчик рассказал ему забавную байку. Якобы «была задета честь Рауфа, он впал в депрессивное состояние, потому что окружение отвернулось от него и не хочет помогать в устранении обидчика».

14 марта киллер приехал на принадлежавшую Жукову автомойку, дождался жертву и хладнокровно расстрелял её в упор из пистолета Макарова. Через некоторое время он сдался полиции, но рассказал лживую байку про ссору за девушку. Родные Жукова, в том числе жена, посмеялись в лицо киллеру. Их адвокат настаивал на версии заказного убийства, поэтому уголовное дело развалилось, а Аджиева отпустли.

Но летом 2018, через пять с половиной лет киллер снова постучался в двери Следственного управления. На этот раз, опасаясь за свою жизнь, он рассказал правдивую историю — Жукова сенатор заказал через мужа своей сестры, директора «Ставропольгоргаза» Руслана Агоева. Цена вопроса — миллион рублей.

Дургой жертвой политика стал кандидат в председатели правительства Карачаево-Черкесии Фраль Шебзухов. По показаниям исполнителей, изначально акция задумывалась для запугивания — политика не собирались убивать. Алик Татаркулов, Магомет Джубуев и Тимур Тулпаров напали на Шебзухова и избили битами. Но потом мужчинам показалось, что полуживой политик потянулся в карман за оружием. И его немедленно застрелили.

Следствие по этому делу растянулось на годы. Несмотря на то, что полицейским удалось задержать преступников, к сенатору цепочка привела лишь через девять лет. Сначала наказания получили лишь непосредственные исполнители — от 14 до 19 лет колонии. К 2017 году выяснилось, что был промежуточный заказчик — предприниматель Рустам Копсергенов. И только после передачи дела в центральный аппарат СКР в 2018 году оказалось, что на самом деле Шебзухов своими политическими амбициями сильно мешал планам Рауфа Арашукова. Цена этого убийства — 500 тысяч рублей.

Также следствие предполагает, что преступная группировка из троих мужчин была организована по непосредственному распоряжению будущего сенатора. В суде Татаркулову, Джубуеву и Тулпарову вменяли ещё покушение на замглавы управления казначейства по Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) Наталью Нагорнову и незаконный оборот оружия. Вероятнее всего, заказчиком этой акции также стал Рауф Арашуков.