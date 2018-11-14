Директора «Ставропольгоргаза» обвинили в организации заказного убийства

Директора «Ставропольгоргаза» Руслана Агоева подозревают в организации резонансного убийства лидера молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова на территории Карачаево-Черкесии. Своего нанимателя сдал бывший охранник и исполнитель Расул Аджиев, дважды пытавшийся раскаяться в совершении преступления. Однако чиновник уже успел узнать об этом и скрылся на территории ОАЭ.

— Расул Аджиев летом этого года явился в следственное управление СКР по Карачаево-Черкесии и рассказал, что заказчиком резонансного убийства является исполнительный директор АО «Ставропольгоргаз» Руслан Агоев. По его словам, за убийство Жукова он заплатил миллион рублей. Кроме того, раскаявшийся мужчина сообщил следствию детали преступления, — сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» информированный источник в силовых структурах Ставрополья.

Напомним, что лидер молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслан Жуков был убит 14 марта 2010 года на собственной заправке в Черкесске. Полиция на протяжении полутора лет пыталась найти убийцу, но тщетно. Потом киллер сам нашёл дорогу в следственный комитет и раскаялся в содеянном. Однако сначала мотивом преступления он назвал соперничество за девушку.

— Сам предполагаемый убийца называл совершенно иной мотив. Согласно его показаниям, он был влюблён в некую девушку, состоявшую в близких отношениях с Жуковым. Между ними завязалось общение, однако потерпевший обо всём узнал и стал угрожать ему, — рассказал «Комсомольской правде на Северном Кавказе» глава пресс-службы следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии Сергей Шуваев.

Убийство Аслана Жукова могло стоить чиновнику миллион рублейФото: Социальные сети

По изначальной версии убийцы, мужчины встретились на заправке, чтобы раз и навсегда решить все вопросы, но испуганный Аджиев взял с собой пистолет для самозащиты. Когда страсти накалились, ему показалось, что Жуков потянулся за оружием в бардачке машины. Тогда Расул выхватил пистолет и застрелил оппонента, защищая свою жизнь.

— В ходе следственного эксперимента задержанный достаточно точно рассказал, как разворачивались события в вечер трагедии и смог привести ряд неопровержимых доказательств, — сообщил Сергей Шуваев. — В том числе, он указал, что совершил три выстрела и указал позицию, с которой они производились. Все эти показания подтверждались материалами дела и результатами баллистической экспертизы.

Следователи поверили мужчине, а вот семья посмеялась над этой версией — родные были уверены, что лидера молодёжного движения убили по политическим мотивам. На слушаниях в суде происходили невиданные курьёзы — адвокат подсудимого утверждал его вину, когда юрист, представляющий семью пострадавших с жаром отстаивал невиновность Аджиева по статье «убийство». И утверждал, что Расул был всего лишь пешкой — нанятым киллером. В результате убийцу отпустили и дело застопорилось на мёртвой точке.

Ясность в ситуацию через 5 лет решил внести сам убийца. Расул Аджиев второй раз явился с повинной. В региональном следственном управлении только плечами пожимали от недоумения. Однако позже дело у СКР Карачаево-Черкесии забрали — родственники убитого умоляли Александра Бастрыкина забрать процесс из рук местных представителей закона и передать в центральный аппарат Следкома.

И тут процесс пошёл. Аджиев рассказал следователям, как всё было на самом деле. Убийство заказал его бывший босс, ныне исполнительный директор АО «Ставропольгоргаз» Руслан Агоев, у которого Расул работал охранником. Гонорар — миллион рублей. Цель — Аслан Жуков. Кроме того, убийца получил специальный автомобиль, телефон с новой сим-картой. Также Агоев в точности описал жертву и рассказал, где находится принадлежащая ему автомойка.

Расул Аджиев дважды пытался раскаяться в содеянном. Во второй раз он сообщил следователям, что заказчиком убийства был высокопоставленный чиновник

После этого убийца несколько раз посетил предполагаемое место расправы, узнав расположение камер наблюдения и привычные маршруты жертвы.

— В своих признательных показаниях Аджиев рассказал, что в роковой день ему удалось подкараулить Жукова на автомойке, — рассказал источник «КП». — Когда Жуков вышел из здания и сел в свою Chevrolet Niva, киллер подошёл к машине и постучал по стеклу. Как только Аслан опустил окно, убийца выхватил пистолет Макарова и трижды выстрелил в голову, после чего скрылся с места.

После этого убийца тщательно замёл следы: сжёг одежду и сим-карту, а орудие убийства распилил на части и в тот же день утопил в Большом Ставропольском канале.

После этого в Москву попытались вызвать самого Руслана Агоева, чтобы предъявить ему обвинения в организации заказного убийства. Однако оказалось, что мужчина бесследно исчез. По оперативным данным, глава «Ставропольгоргаза» скрывается в Объединённых Арабских Эмиратах.

В самой компании АО «Ставропольгоргаз» никакой информации о наличии или отсутствии исполнительного директора на месте не дают.

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