Доллары из чистого золота, наградные шашки и килограммы денег: спецназ показал несметные богатства семьи Арашуковых

После задержания «газового короля» Северного Кавказа Рауля Арашукова и его сына, сенатора Совета Федерации Рауфа, обыски прошли в фамильных поместьях семьи.

Учитывая масштаб и влиятельность клана Арашуковых, в роскошные особняки в Москве и Карачаево-Черкесии наведался спецназ группы «Альфа». Даже привыкшие ко всему силовики были ошеломлены несметными богатствами клана: при обысках нашли не только люксовые автомобили и предметы роскоши. В сейфах хранились слитки золота и килограммы денег.

В поместье Арашуковых нашли золотые слитки весом от 250 грамм до килограмма. Фото: оперативная съёмка

Спецназовцы рапортовали, что сходу посчитать найденные сокровища не получилось. Денег в рублях и долларах было столько, что их сначала не подсчитывали, а просто взвешивали. Рядом с ними в роскошных атласных футлярах покоились золотые слитки с гравировкой «Россия» весом от 250 грамм до килограмма и долларовую банкноту из чистого золота.

Также у семьи изъяли огромную коллекцию наградного и коллекционного холодного оружия: шашки и палаши в инкрустированных золотом и драгоценными камнями ножнах и множество изысканных кинжалов. Здесь же хранились и другие «сокровища чести» Арашуковых — сделанные лично под заказ изысканные мужские украшения, напоминающие ордена и настоящие награды.

В поместье Арашуковых нашли наградные шашки и кинжалы в ножнах, инкрустированных золотом и драгоценными камнями. Фото: оперативная съёмка

Напомним, что двух самых влиятельных членов клана — «газового короля», советника генерального директора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова и его сына сенатора Совета Федерации Рауфа задержали утром 30 января. Считается, что они создали преступное сообщество, главной целью которого было хищение природного газа у ПАО «Газпром». Клану удалось наворовать и продать природных ресурсов более, чем на 30 миллиардов рублей. Кроме того, политик оказался заказчиком нескольких громких убийств.

Доллары из золота, слитки и килограммы денег: видео из особняка задержанного сенатора Арашукова.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

За что задержали сенатора Арашукова: убийства, организация банды и хищение 30 миллиардов

Сделавший головокружительную карьеру сын «газового короля» задержан во время заседания Совета Федерации (подробности).

​Биография Рауля Арашукова

Чем известен задержанный «газовый король» Северного Кавказа (подробности).

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации

Сотрудники ФСБ проводят обыски в его рабочем кабинете (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео задержания «газового короля» Рауля Арашукова

Силовики пришли к отцу сенатора на работу в «Газпром» (видео, подробности).

Отца сенатора Арашукова задержали по подозрению в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей

Силовики пришли за бизнесменом на заседание «Газпрома» (подробности).

Задержанный сенатор Совета Федерации признался, что не понимает русский язык

Во время допроса задержанный Рауф Арашуков попросил переводчика (подробности).